Tata a Airbus otvorili v Indii montážnu linku vrtuľníkov, posilňujú iniciatívu Make in India

Indická skupina Tata a európsky letecký gigant Airbus otvorili v utorok novú montážnu linku vrtuľníkov v Indii, čo predstavuje významný krok v rámci vládnej iniciatívy Make in India zameranej na posilnenie domácej výroby.
Virtuálne otvorenie uskutočnili indický premiér Naréndra Módí a francúzsky prezident Emmanuel Macron, zatiaľ čo ministri obrany oboch krajín Radžnát Singh a Catherine Vautrinová sa zúčastnili na ceremoniáli osobne.
Spustenie plnej prevádzky
Nový závod sa nachádza v obci Vemagal v juhoindickom štáte Karnátaka neďaleko technologického centra Bangalúru a plnú prevádzku má spustiť v apríli.
Závod bude vyrábať model H125, ktorý je najpredávanejším jednomotorovým vrtuľníkom spoločnosti Airbus. „Naša spolupráca s Indiou je výhodná pre obe strany,“ uviedol šéf konštrukčného a inovačného centra Airbusu v Bangalúre Jocelyn Gaudin.
Výhody pre Airbus
Vrtuľníky Airbus pôsobia v Indii už desaťročia a využívajú sa napríklad v horských oblastiach či pri civilných a bezpečnostných operáciách. Nový závod má túto spoluprácu ďalej rozšíriť a posilniť výrobné kapacity v krajine.
Otvorenie prichádza krátko po tom, čo India a Európska únia (EÚ) v januári oznámili uzavretie rozsiahlej obchodnej dohody po dvoch desaťročiach rokovaní.
Dohoda, ktorú Módí označil za „matku všetkých dohôd“, počíta okrem iného so zrušením indických ciel na lietadlá, čo môže priniesť významné výhody pre Airbus, ako aj so znížením ciel na väčšinu strojárskych výrobkov.