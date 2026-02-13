Zelenskyj navštívil v Nemecku novú továreň na drony, podnik vyrobí tisíce strojov pre armádu

Nemecko-ukrajinská spolupráca chce do roka dodať desaťtisíc bezpilotných lietadiel.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Selenskyj visits Quantum Frontline Industries
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Nemecko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Nemecko

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil v piatok nový závod na výrobu dronov, ktorý vznikol ako spoločný nemecko-ukrajinský podnik a má vo veľkom vyrábať bezpilotné lietadlá pre ukrajinskú armádu.

Drony sa od začiatku ruskej invázie v roku 2022 stali jedným z kľúčových prvkov konfliktu a obe strany výrazne zvyšujú ich produkciu. Nemecká spoločnosť Quantum Systems a ukrajinská firma Frontline Robotics v decembri oznámili založenie spoločného podniku s názvom Quantum Frontline Industries.

Zelenskyj dostal dron

Závod neďaleko Mníchova je zatiaľ v počiatočnej fáze výroby, no jeho cieľom je do jedného roka dodať ukrajinským ozbrojeným silám približne desaťtisíc dronov. Počas návštevy Zelenskyj prevzal prvý viacúčelový dron Linza 3.0 vyrobený v tomto podniku.

„Je skvelé, že máme prvú veľkú spoločnú výrobu v Európe. Dnes sme dosiahli veľmi dobrý výsledok,“ povedal ukrajinský prezident.

Európski spojenci Kyjeva zároveň využívajú skúsenosti z vojny na modernizáciu vlastných armád, keďže vnímajú rastúcu hrozbu zo strany Ruska a zároveň slabší záujem Spojených štátov o bezpečnosť Európy.

Efektívna výroba

Nemecký minister obrany Boris Pistorius zdôraznil, že spolupráca prospieva obom stranám. „Podporujeme Ukrajinu v jej boji, ale zároveň z toho sami ťažíme, učíme sa z obrovského množstva dát a skúseností z bojiska,“ uviedol. Podľa neho sú spoločné podniky medzi nemeckými a ukrajinskými firmami správnou cestou k efektívnejšej výrobe.

Viac ako 60 dronov Linza 3.0, ktoré sa vyrábajú aj na Ukrajine, je už nasadených priamo na frontovej línii.

Viac k osobe: Boris PistoriusVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Drony nemecko-ukrajinské vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Spoločný podnik Vojna na Ukrajine výroba dronov
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk