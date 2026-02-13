Zelenskyj navštívil v Nemecku novú továreň na drony, podnik vyrobí tisíce strojov pre armádu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil v piatok nový závod na výrobu dronov, ktorý vznikol ako spoločný nemecko-ukrajinský podnik a má vo veľkom vyrábať bezpilotné lietadlá pre ukrajinskú armádu.
Drony sa od začiatku ruskej invázie v roku 2022 stali jedným z kľúčových prvkov konfliktu a obe strany výrazne zvyšujú ich produkciu. Nemecká spoločnosť Quantum Systems a ukrajinská firma Frontline Robotics v decembri oznámili založenie spoločného podniku s názvom Quantum Frontline Industries.
Zelenskyj dostal dron
Závod neďaleko Mníchova je zatiaľ v počiatočnej fáze výroby, no jeho cieľom je do jedného roka dodať ukrajinským ozbrojeným silám približne desaťtisíc dronov. Počas návštevy Zelenskyj prevzal prvý viacúčelový dron Linza 3.0 vyrobený v tomto podniku.
„Je skvelé, že máme prvú veľkú spoločnú výrobu v Európe. Dnes sme dosiahli veľmi dobrý výsledok,“ povedal ukrajinský prezident.
Európski spojenci Kyjeva zároveň využívajú skúsenosti z vojny na modernizáciu vlastných armád, keďže vnímajú rastúcu hrozbu zo strany Ruska a zároveň slabší záujem Spojených štátov o bezpečnosť Európy.
Efektívna výroba
Nemecký minister obrany Boris Pistorius zdôraznil, že spolupráca prospieva obom stranám. „Podporujeme Ukrajinu v jej boji, ale zároveň z toho sami ťažíme, učíme sa z obrovského množstva dát a skúseností z bojiska,“ uviedol. Podľa neho sú spoločné podniky medzi nemeckými a ukrajinskými firmami správnou cestou k efektívnejšej výrobe.
Viac ako 60 dronov Linza 3.0, ktoré sa vyrábajú aj na Ukrajine, je už nasadených priamo na frontovej línii.