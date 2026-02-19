Tallin je ochotný umiestniť jadrové zbrane spojencov. Jadrové odstrašovanie nesmie ísť bokom, upozorňuje estónsky minister zahraničia

Estónsko je pripravené umiestniť na svojom území jadrové zbrane spojeneckého štátu, ak to Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) vyhodnotí ako potrebné v rámci obranných plánov Aliancie. Povedal to estónsky minister zahraničných vecíMargus Tsahkna v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ETV, informuje spravodajský web United24Media.
Tsahkna zdôraznil, že v čase, keď sa v niektorých európskych štátoch diskutuje o dodatočných jadrových zárukách, Európa by nemala „odkladať bokom“jadrové odstrašovanie na úrovni celej Aliancie.
Poľský jadrový potenciál
Reagoval tak aj na víkendové vyjadrenia poľského prezidenta, podľa ktorého by Poľsko malo hľadať vlastné garancie svojej jadrovej bezpečnosti. Podľa médií vyjadril podporu myšlienke, aby sa Poľsko vzhľadom na rastúce regionálne riziká zapojilo do „jadrového projektu“ a v súlade s medzinárodným právom rozvíjalo vlastný jadrový potenciál.
„Ak by bolo potrebné priviesť jadrovú zbraň na naše územie, nie sme proti,“ povedal Tsahkna. Dodal, že Estónsko sa neriadi žiadnou doktrínou, ktorá by vylučovala umiestnenie jadrovej zbrane, ak by to NATO považovalo za súčasť obranných plánov.
Bezpečnosť nie je akademická otázka
Minister zároveň uviedol, že estónska zahraničná politika„nemôže byť predmetom akademických úvah“, ale musí reagovať na realitu bezpečnostného prostredia.
Tallinn v posledných mesiacoch pritvrdzuje svoju obrannú pozíciu na východnom krídle NATO. Parlament schválil odstúpenie od zákazu protipechotných mín a krajina začala práce na budovaní Baltskej obrannej línie s protitankovými priekopami a bunkrami pri hranici s Ruskom.
Na regionálnej úrovni sa tiež diskutuje o zrušení železničných spojení s Ruskom a Bieloruskom, ktoré by bolo súčasťou bezpečnostných opatrení.