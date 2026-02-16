Estónsko sa nebojí: Keď nás Rusko napadne, presunieme vojnu na jeho územie

Naratív, že Estónsko je jednou z najzraniteľnejších krajín v Európe, je „falošná správa“ a v prípade ruskej invázie by Tallinn mohol preniesť vojnu na ruské územie. V rozhovore pre Deutsche Welle to povedal estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna.
„Presne vieme, čo máme robiť. Sme pripravení na možnú ruskú inváziu a úroveň odstrašovania je naozaj vysoká,“ povedal. Na otázku, či je Estónsko považované za jeden z prvých cieľov potenciálnej ruskej invázie, Tsahkna pripustil, že „je to veľmi logické“, ak sa len pozriete na mapu. Ale v skutočnosti, ako tvrdí minister, Estónsko výrazne zvyšuje svoje schopnosti.
„Myslím si, že NATO je silnejšie ako kedykoľvek predtým. Už máme nové obranné plány a to znamená, že len nečakáme. Ak Rusko vpadne na naše územie a začne odpor, presunieme vojnu na územie Ruskej federácie,“ varoval estónsky minister zahraničných vecí.
V tejto súvislosti sa obáva o „politickú vôľu“ Európy – či je pripravená prijať rozhodnutie, „postaviť sa, stať sa silnejšou“.
Koncom decembra minulého roka šéf estónskej zahraničnej spravodajskej služby uviedol, že Rusko v súčasnosti nemá v úmysle zaútočiť na žiadnu pobaltskú krajinu ani na NATO v širšom zmysle.