Taliansko sa na prvom zasadnutí Rady mieru zúčastní ako pozorovateľ

Taliansko sa zúčastní ako „pozorovateľ“ na prvom zasadnutí Rady mieru amerického prezidentaDonalda Trumpa. Oznámil to v stredu taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Prvé stretnutie sa uskutoční vo štvrtok vo Washingtone.
„Pôjdem do Washingtonu, aby som ako pozorovateľ zastupoval Taliansko na prvej schôdzi Rady mieru a bol pri tom, keď sa budú viesť rokovania a prijímať rozhodnutia o obnove Gazy a budúcnosti Palestíny,“ povedal Tajani.
Čo je Trumpova Rada mieru a dostalo pozvánku aj Slovensko? Maďarský premiér Orbán sa už pridal
Radu mieru pôvodne vytvoril Trump ako medzinárodný orgán, ktorý mal dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Šéf Bieleho domu však svoju víziu pôsobnosti Rady mieru rozšíril aj mimo palestínskeho územia a chce z nej vytvoriť konkurenčný orgán Bezpečnostnej rady OSN. Podľa zakladajúcej listiny jej bude predsedať Trump.
Možní budúci rivali? JD Vance poprel konflikt s Rubiom. Trump sa však netrápi tým, kto ho raz nahradí
Taliansko sa môže zúčastniť len ako pozorovateľ, pretože ústavné pravidlá krajiny mu neumožňujú vstúpiť do organizácie, ktorú vedie jediný zahraničný líder. Tajani však povedal, že pre Rím je kľúčové byť „v prvej línii a počúvať, čo sa robí“.
Od januára, keď Trump predstavil Radu mieru na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, podpísalo jej zakladajúcu chartu najmenej 19 krajín. Za členstvo v nej americký prezident žiada od jednotlivých krajín miliardu dolárov. Poplatok majú zaplatiť v hotovosti počas prvého roka členstva.