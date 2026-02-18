Taliansko sa na prvom zasadnutí Rady mieru zúčastní ako pozorovateľ

Radu mieru pôvodne vytvoril Trump ako medzinárodný orgán, ktorý mal dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Foto: SITA/AP
Taliansko Iné správy Iné správy z lokality Taliansko

Taliansko sa zúčastní ako „pozorovateľ“ na prvom zasadnutí Rady mieru amerického prezidentaDonalda Trumpa. Oznámil to v stredu taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Prvé stretnutie sa uskutoční vo štvrtok vo Washingtone.

„Pôjdem do Washingtonu, aby som ako pozorovateľ zastupoval Taliansko na prvej schôdzi Rady mieru a bol pri tom, keď sa budú viesť rokovania a prijímať rozhodnutia o obnove Gazy a budúcnosti Palestíny,“ povedal Tajani.

Radu mieru pôvodne vytvoril Trump ako medzinárodný orgán, ktorý mal dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Šéf Bieleho domu však svoju víziu pôsobnosti Rady mieru rozšíril aj mimo palestínskeho územia a chce z nej vytvoriť konkurenčný orgán Bezpečnostnej rady OSN. Podľa zakladajúcej listiny jej bude predsedať Trump.

Taliansko sa môže zúčastniť len ako pozorovateľ, pretože ústavné pravidlá krajiny mu neumožňujú vstúpiť do organizácie, ktorú vedie jediný zahraničný líder. Tajani však povedal, že pre Rím je kľúčové byť „v prvej línii a počúvať, čo sa robí“.

Od januára, keď Trump predstavil Radu mieru na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, podpísalo jej zakladajúcu chartu najmenej 19 krajín. Za členstvo v nej americký prezident žiada od jednotlivých krajín miliardu dolárov. Poplatok majú zaplatiť v hotovosti počas prvého roka členstva.

Viac k osobe: Antonio TajaniDonald Trump
Firmy a inštitúcie: Bezpečnostná rada OSN
Okruhy tém: Americký prezident Pásmo Gazy Trumpova Rada mieru

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk