Možní budúci rivali? JD Vance poprel konflikt s Rubiom. Trump sa však netrápi tým, kto ho raz nahradí

Americký viceprezident JD Vance uviedol, že medzi ním a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom„nie je žiadny konflikt“. Niektorí pritom špekulujú, že Rubio by mohol byť jedným z hlavných favoritov v prezidentských voľbách v roku 2028.
„Príde mi zaujímavé, že médiá sa snažia vytvárať konflikt tam, kde v skutočnosti nie je,“ povedal v utorok Vance v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News.
O možných kandidátoch sa špekuluje celé mesiace
Donald Trump je prezidentom len rok, ale prezidentská kampaň sa často rozbieha oveľa skôr, ako prídu voľby. O možných kandidátoch sa preto špekuluje celé mesiace, niekedy aj roky, ešte predtým, ako vôbec oznámia, či budú kandidovať.
Irán zatiaľ neprijal všetky Trumpove „červené čiary“, tvrdí americký viceprezident J. D. Vance
Trump v pondelok povedal o Rubiovi a Vanceovi: „Nemusím sa trápiť tým, kto ma raz nahradí.“ „Ešte mi zostávajú tri roky. Obaja sú fantastickí,“ konštatoval šéf Bieleho domu.
Dávno zaužívaný zvyk
V americkej politike je dávno zaužívané, že politici s prezidentskými ambíciami zvyknú odmietať špekulácie o tom, že sa chcú uchádzať o najvyšší úrad v krajine.
Trump je odhodlaný pomôcť Orbánovi k volebnému úspechu, podľa Rubia to bude úspech aj pre USA
„Požiadal som Američanov, aby mi dali túto prácu, ktorú mám teraz. Ďalšou prácou sa budeme zaoberať niekedy v budúcnosti,“ vyhlásil Vance.
Rubio v decembri pre časopis Vanity Fair povedal, že ak bude Vance kandidovať na prezidenta, „bude to náš kandidát a ja budem jedným z prvých, ktorí ho podporia“.