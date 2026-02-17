Trump čoskoro rozhodne o ďalších dodávkach zbraní pre Taiwan

Vyjadril sa tak po tom, ako ho čínsky prezident Si Ťin-pching varoval, aby to nerobil, keďže Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že v najbližšom čase rozhodne, či Spojené štáty pošlú Taiwanu ďalšie zbrane. Vyjadril sa tak po tom, ako ho čínsky prezident Si Ťin-pching varoval, aby to nerobil, keďže Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia.

„Hovorím s ním o tom. Mali sme dobrý rozhovor a rozhodnutie urobíme pomerne skoro,“ uviedol v pondelok Trump. Dodal, že má s čínskym lídrom „dobrý vzťah“.

Najdôležitejšia téma

Lídri oboch krajín mali 4. februára dlhý rozhovor o obchode, Taiwane, vojne na Ukrajine a situácii v Iráne. „Otázka Taiwanu je najdôležitejšou témou v čínsko-amerických vzťahoch. USA musia pri predaji zbraní Taiwanu postupovať opatrne,“ vyhlásil Si Ťin-pching.

Čínska komunistická strana nikdy Taiwanu nevládla, avšak Peking ostrov s 23 miliónmi obyvateľov považuje za súčasť svojho územia a nevylučuje použitie sily na jeho anexiu.

Hlavný vojenský podporovateľ

Washington Taiwan oficiálne neuznáva, je však jeho hlavným vojenským podporovateľom. Spojené štáty v decembri schválili dodávky zbraní pre Tchaj-pej v hodnote 11 miliárd dolárov. Krátko nato Čína spustila rozsiahle vojenské cvičenia, ktoré simulovali blokádu kľúčových taiwanských prístavov.

Počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie čínsky minister zahraničných vecí Wang I varoval USA pred „intrigami“ okolo Taiwanu a dodal, že by to mohlo viesť ku „konfrontácii“ s Čínou.

Taiwan za ostatné desaťročie investoval do modernizácie armády miliardy dolárov. Spojené štáty však na Taiwan čoraz viac tlačia, aby posilnil vlastnú obranu proti Číne.

