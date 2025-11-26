Brignoneovej hrozila amputácia nohy. Jej matka spomína na nepríjemne zranenie, podľa nej by mala skončiť - VIDEO

Stalo sa to už po oficiálnej sezóne Svetového pohára. Na aprílových talianskych majstrovstvách v obrovskom slalome spadla hviezdna lyžiarka Federica Brignoneová.
Spôsobila si tým niekoľko fraktúr, najviac si to odniesla ľavá noha. Jej matka Ninna Quariová priznala, že prežívala ťažké momenty hrôzy, keď zistila, že preteky nedokončila.
Najskôr to brala ako bežnú vec, no keď sa podujatie na určitý čas prerušilo, nervozita stúpala. Zavolala synovi, ktorý sprevádzal lyžiarku, no nezdvíhal.
Víťazka Svetového pohára Brignoneová mala hrozivý pád, utrpela vážne zranenia - VIDEO
Už chodí
Neskôr sa jej ozval so slovami: „Mami, Federica sa zranila, veľmi vážne“. Všetci spolu s Brignoneovou cestovali do nemocnice, kde si vypočuli prvotné diagnózy.
„Lekári mi povedali, že má od tela odtrhnutú nohu a že jej vážne hrozí, že o ňu príde. Zábery jej pádu som videla len raz. Hrozné, už si ich nikdy nepozriem,“ uviedla Quariová pre Corriere della Sera.
Po siedmich mesiacoch „má nohu ´späť´, aj so svalmi, aj kolenom“. „Chodí a pre mňa to znamená veľa. Teraz musíme zistiť, či sa vráti aj ako lyžiarka.“
Stihne ZOH?
Stále sa špekuluje, či sa zúčastní domácich olympijských hier v roku 2026. Zatiaľ začala iba trénovať mimo snehu, kam sa má „vrátiť“ koncom novembra.
„Ak sa bude na lyžiach cítiť tak dobre ako predtým, bude tam. Ale mojím želaním ako matky je, aby prestala. Vyhrala už všetko, bolo by v poriadku, ak by skončila. Zničila si nohu, explodovalo jej koleno. Bolo by teda fantastické vidieť ju vrátiť sa do súťažného kolotoča,“ priblížila Brignoneovej matka.
Víťazke Svetového pohára nejde o popularitu, najmä v médiách či na sociálnych sieťach. „Možno ju v minulosti podceňovali, pretože sa mediálne neprezentuje, ale ľudia ju milujú nielen pre jej výsledky, ale aj preto, aké usmievavé, skromné a úprimné dievča je. V radosti aj v smútku,“ doplnila Quariová.