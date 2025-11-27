Brignoneová sa vrátila na sneh, pripravuje sa na ZOH 2026 - VIDEO

Talianska lyžiarka Federica Brignoneová označila svoj návrat na sneh za „štartovací bod“ pred budúcoročnými zimnými olympijskými hrami v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Pod piatimi kruhmi sa o cenné kovy bude súťažiť o niečo viac ako dva mesiace a 35-ročná úradujúca svetová šampiónka v obrovskom slalome by rada uspela na domácich svahoch.
Brignoneová tiež získala striebro v obrovskom slalome na OH v Pekingu v roku 2022, no v apríli 2025 utrpela dvojitú zlomeninu ľavej holennej a lýtkovej kosti, čo ohrozilo jej účasť na hrách. Šance na zisk zlata, najmä v obrovskom slalome, sa zvýšili po tom, čo jej rivalku Laru Gutovú-Behramiovú vyradilo zo ZOH 2026 zranenie kolena.
„Som veľmi šťastná, že som si opäť obula lyže. Je tu veľa pozitívnych vecí, ale tiež ešte veľa práce pred nami,“ uviedla Brignoneová prostredníctvom stanoviska Talianskej federácie zimných športov (FISI) po návrate na sneh v Cervinii.
Minulú sezónu získala malé krištáľové glóbusy za zjazd a obrovský slalom, čo jej pomohlo aj k druhému celkovému titulu vo Svetovom pohári.
Brignoneová bude môcť súťažiť na olympiáde aj bez účasti v pretekoch tejto sezóny, keďže FISI môže vybrať športovcov bez obvyklých kritérií.