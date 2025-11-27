Brignoneová sa vrátila na sneh, pripravuje sa na ZOH 2026 - VIDEO

Majsterka sveta v obrovskom slalome sa zotavuje po vážnom zranení a verí v úspech na olympiáde.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Federica Brignoneová
Talianka Federica Brignoneová po páde v zjazde Svetového pohára 2023/2024 v talianskej Cortine d'Ampezzo (26. január 2024). Foto: SITA/AP.
Taliansko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Taliansko

Talianska lyžiarka Federica Brignoneová označila svoj návrat na sneh za „štartovací bod“ pred budúcoročnými zimnými olympijskými hrami v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Pod piatimi kruhmi sa o cenné kovy bude súťažiť o niečo viac ako dva mesiace a 35-ročná úradujúca svetová šampiónka v obrovskom slalome by rada uspela na domácich svahoch.

Brignoneová tiež získala striebro v obrovskom slalome na OH v Pekingu v roku 2022, no v apríli 2025 utrpela dvojitú zlomeninu ľavej holennej a lýtkovej kosti, čo ohrozilo jej účasť na hrách. Šance na zisk zlata, najmä v obrovskom slalome, sa zvýšili po tom, čo jej rivalku Laru Gutovú-Behramiovú vyradilo zo ZOH 2026 zranenie kolena.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Som veľmi šťastná, že som si opäť obula lyže. Je tu veľa pozitívnych vecí, ale tiež ešte veľa práce pred nami,“ uviedla Brignoneová prostredníctvom stanoviska Talianskej federácie zimných športov (FISI) po návrate na sneh v Cervinii.

Minulú sezónu získala malé krištáľové glóbusy za zjazd a obrovský slalom, čo jej pomohlo aj k druhému celkovému titulu vo Svetovom pohári.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Brignoneová bude môcť súťažiť na olympiáde aj bez účasti v pretekoch tejto sezóny, keďže FISI môže vybrať športovcov bez obvyklých kritérií.

Viac k osobe: Federica Brignoneová
Firmy a inštitúcie: FIS Medzinárodná lyžiarska federáciaFISI Talianske združenie zimných športov
Okruhy tém: Svetový pohár 2025/2026 ZOH 2026 ZOH 2026 v Taliansku
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk