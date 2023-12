Takýto útok vrcholových politikov nemá v Európe obdobu, hovorí šéfka Európskeho inštitútu pre ochranu oznamovateľov

Pripravované opatrenia vlády v súvislosti s Úradom pre ochranu oznamovateľov sú „odvetou voči úradu, ktorý má chrániť pred odvetou“.

Bezprecedentná situácia

Uviedla to riaditeľka Európskeho inštitútu pre ochranu oznamovateľov a profesorka európskeho práva na univerzite v Maastrichte Vigjilenca Abazi v rozhovore pre Euractiv.sk. Zároveň hovorí o bezprecedentnej situácii v Európe.

„Vyskytli sa problémy ohľadom nedostatočného financovania úradov, nedostatočného personálneho obsadenia, ale takýto priamy útok zo strany vrcholových politikov je veľmi znepokojujúci,“ povedala.

Navrhované zmeny by znamenali, že policajti nebudú môcť získať status chráneného oznamovateľa. Európska legislatíva to zakazuje.

„Toto konkrétne zakazuje článok 25 európskej smernice o ochrane oznamovateľov, ktorý hovorí, že vláda nemôže znížiť úroveň ochrany oznamovateľov, ktorú už krajina priznávala pred prijatím smernice,“ poukázala Abazi, ktorá smernicu pre Európsky parlament spoluvytvárala.

Zneužívania mechanizmov ochrany oznamovateľov

Zároveň dodala, že čísla nenapovedajú, že by na Slovensku dochádzalo k zneužívaniu mechanizmov ochrany oznamovateľov, ako argumentuje vláda.

„Približne 400 prípadov ročne nie je ani v porovnaní s inými krajinami také vysoké číslo, že by naznačovalo nadmerné využívanie,“ povedala pre Euractiv.

To, že vláda chce dať generálnemu prokurátorovi možnosť zrušiť rozhodnutia súdov, ktoré poskytujú ochranu oznamovateľom korupcie, je už podľa nej na úplne inú diskusiu – o nezávislosti súdnictva. Podčiarkla, že rozhodnutia sudcov majú byť záväzné, takže by to bolo v rozpore so zásadou pôsobnosti súdov.

Verejná mienka

Podľa Abazi dáva zmysel, že proti rozhodnutiam okresného súdu sa dá odvolať na vyšší súd, ale nie na orgán menovaný vládou.

„V tomto zmysle ide o viac než len o zníženie ochrany oznamovateľov a ešte viac to podporuje obavy, že by Komisia mohla na Slovensku spustiť nariadenie o podmienenosti,“ uviedla Abazi, ktorá je zároveň presvedčená, že politické útoky na oznamovateľov môžu ovplyvniť verejnú mienku.

„Keď vidíte, že sa to deje, a to veľmi verejne, aká je pravdepodobnosť, že korupciu nahlásite a sami sa budete usilovať získať túto ochranu?“ podotkla Abazi.