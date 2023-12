Úrad na ochranu oznamovateľov tvrdí, že kroky vlády výrazne oslabujú inštitút chráneného oznamovateľa

Návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti je v celom rozsahu zameraný na sťaženie podmienok získavania ochrany oznamovateľov tým, že výrazne oslabuje inštitút statusu chráneného oznamovateľa, ktorý bol doteraz v našom právnom poriadku akceptovaný a používaný.

Zníženie motivácie oznamovateľov

Uvádza sa to v stanovisku Úradu na ochranu oznamovateľov. Dôsledkom tejto zmeny bude podľa úradu iba zníženie motivácie oznamovateľov nahlasovať nezákonnú činnosť.

„Návrh vnímame ako politický zásah vyriešiť bez diskusie konkrétne kauzy zmenou legislatívy a nepovažujeme ho za prospešný pre agendu ochrany oznamovateľov do budúcnosti. Navyše, možná spätná revízia už udelených statusov chránených oznamovateľov je problematická z hľadiska zásady zákazu retroaktivity a vystavuje doterajších oznamovateľov obrovskej právnej neistote,“ zdôraznil úrad.

Zákon vylučuje Policajný zbor

To, že zákon explicitne, bez verejnej diskusie vylučuje z pravidiel ochrany Policajný zbor, je z pohľadu úradu potvrdením účelovosti tejto zmeny. „Zmeny zákona by sa mali prijímať po poctivej odbornej diskusii a nie v skrátenom legislatívnom konaní, na ktoré nie je v tomto prípade zákonný dôvod. Úrad je pripravený a ochotný prispieť do diskusie a zdieľať aj svoje návrhy na potrebné zmeny zákona,“ dodal úrad v stanovisku.

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti Policajného zboru z radov príslušníkov Policajného zboru, ktorí ju momentálne požívajú, zanikne. Vyplýva to z novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý v stredu schválila vláda. Zároveň kabinet odobril, aby boli zmeny v zákone prerokované v skrátenom legislatívnom konaní.

Materiál, ktorý na zasadnutie vlády predložil vedúci Úradu vlády SR, konštatuje, že nadmerné využívanie, resp. zneužívanie inštitútu chráneného oznamovateľa sa do veľkej miery týka práve príslušníkov Policajného zboru, čo môže ohroziť jeho schopnosť plniť zákonné úlohy. Preto budú policajti vylúčení spod niektorých ustanovení daného zákona.