Zmenou zákona o oznamovateľoch získa Žilinka novú právomoc, varuje Matovičovo hnutie (video)

Ak vláda presadí novelu zákona o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti, získa generálny prokurátor Maroš Žilinka novú právomoc.

Ako na tlačovej besede vysvetlil bývalý šéf ústavnoprávneho výboru parlamentu Milan Vetrák (hnutie Slovensko), podľa návrhu totiž v prípade priznania ochrany oznamovateľovi sa jeho zamestnávateľ môže obrátiť na generálneho prokurátora, ktorý ju bude môcť odňať. Voči takémuto rozhodnutiu sa potom oznamovateľ nebude môcť odvolať.

„To je presne obdoba toho, keď v trestnom konaní Žilinka použije 363-ku,“ skonštatoval Vetrák s tým, že tento stav demotivuje potencionálnych oznamovateľov. „Nikto nebude chcieť oznamovať za takýchto podmienok,“ doplnil exposlanec.

Novela o ochrane oznamovateľov

Zároveň Vetrák zdôraznil, že predmetné opatrenie nemá platiť len do budúca, ale vládna koalícia má v úmysle otvoriť aj všetky prípady doteraz poskytnutých ochrán.

„A dajú 15 dní zamestnávateľom, teda organizáciám, kde sa diala korupcia, na to aby to mohli namietať u Žilinku,“ vyhlásil Vetrák. Zároveň návrh novely označil za hanebný, pričom podľa vlastných slov verí, že ho prezidentka Zuzana Čaputová vráti parlamentu a bude napadnutý na ústavnom súde. Je totiž podľa neho retroaktívny a narúša princíp právnej istoty. „Aj spôsob, akým vláda pristúpila k tomuto zákonu, je úplne v rozpore so systémom a filozofiou ochrany oznamovateľa,“ dodal Vetrák.

Vládny návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti poukazuje na skutočnosť, že poskytnutie statusu chráneného oznamovateľa predstavuje významný zásah do pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pričom zásadným spôsobom obmedzuje práva zamestnávateľa.

Neproporcionálne obmedzenie práv

Preto je žiadúce zaviesť do dotknutej právnej úpravy možnosť preskúmať na žiadosť zamestnávateľa rozhodnutie prokurátora o udelení ochrany zamestnancovi.

„Týmto legislatívnym krokom sa odstráni zjavne neproporcionálne obmedzenie práv zamestnávateľa, keďže súčasná právna úprava umožňuje, len aby oznamovateľ, ktorému nebola poskytnutá ochrana prokurátorom, mal možnosť do 15 dní sám alebo prostredníctvom úradu požiadať nadriadeného prokurátora, aby preskúmal dôvody neposkytnutia ochrany, avšak v prípade zamestnávateľa obdobný inštitút v súčasnom platnom znení zákona absentuje. Preto sa navrhovanou zmenou zabezpečí rovnováha medzi vzájomne kolidujúcimi záujmami zamestnanca a zamestnávateľa v rámci pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, ktorý podlieha dohľadu úradu,“ uvádza sa v dokumente.