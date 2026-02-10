Takmer všetci športovci boli otestovaní na doping pred začiatkom ZOH 2026

Najmenej 92 % športovcov, ktorí budú súťažiť na ZOH 2026, bolo testovaných na doping.
Antidopingové testovanie športovcov pred ZOH 2026 sa konalo celoplošne. Foto: archívne, www.thinkstockphotos.com
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) načrtli rozsiahle, koordinované a dlhodobé antidopingové opatrenia v súvislosti so zimnými olympijskými hrami v Taliansku.

Zároveň by mali zostať účinné aj po ich skončení, potvrdili to zástupcovia MOV.

7100 testov

Podľa zistených údajov bolo najmenej 92 % športovcov, ktorí budú súťažiť na hrách v Miláne a Cortine testovaných na doping pred začiatkom podujatia. Inými slovami viac ako 7 100 testov vykonali počas šiestich mesiacov a podrobilo sa im 2 900 športovcov. Pozitívne prípady sa v správe MOV a ITA neuvádzajú.

Konzistentnosť

Antidopingový program pre ZOH 2026 spustili ešte minulé leto. Jeho cieľom bolo uplatniť proporcionálne a konzistentné testovanie podľa disciplín a profilov športovcov.

ITA vydala konkrétne odporúčania medzinárodným federáciám a národným antidopingovým organizáciám a zároveň priamo prevzala testovanie v niekoľkých zimných športoch najviac náchylných na doping.

Kto každý testuje?

Cieľom bolo posilniť koordináciu testovania počas obdobia bezprostredne pred príchodom športovcov do Talianska. Národné antidopingové agentúry vykonali 63 % testov pred hrami, zatiaľ čo medzinárodné federácie sa podieľali na zvyšných 37 percentách.

Súbežne s tým ITA prispela svojimi odbornými znalosťami v športoch, ako sú boby, skeleton, sánkovanie, skialpinizmus a korčuľovanie, kde priamo implementovala odporúčané testovanie pred hrami.

Testovanie aj po rokoch

„Počas hier v Miláne a Cortine sa budú športovci v rámci spomenutého antidopingového programu testovať súťažne aj mimosúťažne, pričom sa bude uplatňovať prístup založený na riziku a spravodajských informáciách. Okrem toho budú všetky vzorky odobraté počas hier uložené v centralizovaných zariadeniach ITA. To znamená,že môžu byť opätovne analyzované maximálne 10 rokov, čo je nástroj určený ako dlhodobý odstrašujúci prostriedok,“ informoval o tom špecializovaný web Insidethegames.biz.

