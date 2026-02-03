Šok v domácom tábore tesne pred začiatkom ZOH 2026! Biatlonistka Passlerová má pozastavenú činnosť pre doping

Rebecca Passlerová nemôže súťažiť na domácich ZOH 2026 po pozitívnom dopingovom teste.
Rebecca Passlerová
Talianska biatlonistka Rebecca Passlerová počas pretekov Svetového pohára 2023/2024 v rakúskom Hochfilzene. Foto: SITA/AP
Talianska biatlonistka Rebecca Passlerová má dočasne pozastavenú činnosť iba pár dní pred začiatkom zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo po tom, čo neprešla dopingovým testom. V jej vzorke odhalili zakázaný letrozol. Ako uviedla talianska antidopingová agentúra (NADO Italia), ide o liek používaný na liečbu rakoviny prsníka.

Test bol vykonaný mimo oficiálneho olympijského testovacieho obdobia, šlo o mimosúťažnú kontrolu. Dvadsaťštyriročná Passlerová momentálne figuruje na 33. mieste v celkovom hodnotení biatlonového Svetového pohára.

Rebecca Passlerová je neter Johanna Passlera, ktorý získal bronzovú medailu na ZOH 1988 v kanadskom Calgary. Súťažiť mala vo svojom rodnom meste Anterselva, no jej účasť pod piatimi kruhmi je nepravdepodobná.

Slávnostné otvorenie zimných olympijských hier je naplánované na piatok 6. februára, biatlonové súťaže sa začnú v nedeľu 8. februára.

