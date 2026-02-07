Taliansko sľúbilo olympiádu s „nulovými nákladmi“, ale bude stáť mnoho miliárd eur

Obrovské náklady a oneskorené stavebné projekty tlmia atmosféru zimných olympijských hier, ktoré sa v Taliansku oficiálne začali pôsobivým piatkovým otváracím ceremoniálom. Ako uvádza fínsky web yle.fi, veľká časť Talianov v prieskumoch uviedla, že plánujú sledovať olympijské hry. Ich nadšenie však tlmí vedomosť o tom, ako sú súťaže organizované a koľko stoja.
Keď Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vybral Taliansko za hostiteľa zimných olympijských hier, krajina sľúbila, že súťaže zorganizuje udržateľne a s nízkym rozpočtom. V taliančine sa používal výraz „a costo zero“, čo znamená, že podujatie sa malo uskutočniť s nulovými nákladmi.
Cena sa už zvýšila
Politici a organizátori v regióne sľúbili, že nebude potrebné stavať nič nové a že existujúce kopce, trate a štadióny budú postačujúce. Prvé oficiálne odhady rozpočtu na olympiádu boli okolo 1,4 miliardy eur. Cena sa však už zvýšila na viac ako päť miliárd eur. Veľkú časť z toho tvoria verejné peniaze, takmer 3,5 miliardy.
>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Zimnú olympiádu zahájil veľkolepý otvárací ceremoniál, oheň horí pri Oblúku mieru aj v Cortine - FOTO
Celkové náklady sú výrazne vyššie ako pri väčšine predchádzajúcich zimných olympijských hier, uvádza sa v správe talianskych športových novín La Gazzetta dello Sport. Drahšie zimné olympijské hry hostili iba Peking v Číne a Soči v Rusku. ZOH 2022 v Pekingu stáli 7,4 miliardy eur, zatiaľ čo v Soči 2014 takmer 25 miliárd eur.
Taliansky sľub
Súčasťou talianskeho olympijského sľubu bolo, že výstavba, najmä v horských oblastiach, bude nepatrná a postačí zrekonštruovať existujúce zariadenia, ako sú skokanské mostíky a sánkarské dráhy.
Zrealizovalo sa však takmer sto stavebných projektov súvisiacich s olympiádou. Väčšina z nich bola financovaná z verejných zdrojov. Peniaze sa vynaložili na infraštruktúru potrebnú pre hry a napríklad na zlepšenie a rozšírenie ciest, mostov a železničnej siete.
Olympiáda má za sebou prvé súťaže, v úvode hier technické problémy s elektrickou energiou
Podľa talianskych médií bola infraštruktúra potrebná pre samotný šport dokončená. Mnohé športoviská majú stále nedokončené záležitosti. Napríklad šatne v novej milánskej Santa Giulia Arene, kde sa hrajú dôležité hokejové zápasy, boli ešte pred dvoma týždňami nedokončené.
V čase, keď sa začínajú olympijské hry, je dokončená iba polovica stavebných projektov. Niektoré budú pravdepodobne hotové až o niekoľko rokov neskôr.