Taiwan má „super starnúcu spoločnosť“. Každý piaty obyvateľ má viac ako 65 rokov

Taiwan sa v roku 2025 po prvý raz oficiálne zaradil medzi krajiny s tzv. super starnúcou spoločnosťou. Vyplýva to z najnovších údajov tamojšieho ministerstva vnútra, podľa ktorých už viac než 20 percent obyvateľov ostrova tvorí populácia vo veku 65 rokov a viac.
V absolútnych číslach ide o 4 673 155 ľudí, čo predstavuje 20,06 percenta populácie s viac ako 23 miliónmi obyvateľov. Taiwan tak splnil kritériá Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podľa ktorých sa krajina považuje za „super-aged society“ vtedy, keď „jeden z piatich občanov má 65 rokov alebo viac“.
Zároveň ide o ďalší dôkaz prehlbujúcej sa demografickej krízy. Ostrov čelí nielen rýchlemu starnutiu, ale aj pokračujúcemu úbytku populácie, ktorý sa začal už v roku 2020.
Menej detí, rekordne nízka pôrodnosť
Podiel detí vo veku od 0 do 14 rokov klesol na 11,51 percenta populácie. Ešte alarmujúcejšie sú údaje o pôrodnosti. V decembri 2025 sa narodilo len 9 027 detí, čo je medziročný pokles o 27 percent.
Celkový počet novorodencov za minulý rok dosiahol historické minimum – 107 812 detí. Hrubá miera pôrodnosti, teda počet narodených detí na 1 000 obyvateľov za rok, sa minulý mesiac pohybovala na úrovni 4,56.
Taiwan zaznamenáva nepretržitý pokles pôrodnosti už dve desaťročia, upozorňujú demografi.
Prečo sa Taiwanci rozhodujú nemať deti
Odborníci poukazujú na viacero príčin. Ženy sa čoraz častejšie sobášia v neskoršom veku, uprednostňujú menšie rodiny alebo sa rozhodujú zostať slobodné. Situáciu zhoršujú aj rastúce životné náklady a nedostatočná podpora starostlivosti o deti, čo mnohé pracujúce ženy núti odkladať materstvo.
Taiwanská vláda sa snaží nepriaznivý trend zvrátiť. Minulý mesiac navrhla rozšíriť prístup k asistovanej reprodukcii, a to aj pre slobodné ženy a zosobášené páry rovnakého pohlavia, v snahe podporiť rast pôrodnosti.
Demografické výzvy však zostávajú jednou z najväčších hrozieb pre budúci hospodársky a sociálny vývoj ostrova.