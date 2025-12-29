Čína začala vojenské cvičenia simulujúce blokádu taiwanských prístavov

Čína v pondelok spustila cvičenia s ostrou streľbou okolo Taiwanu, ktoré podľa nej simulujú blokádu kľúčových prístavov samosprávneho ostrova, čo Tchaj-pej odsúdil ako „vojenské zastrašovanie“ zo strany Pekingu.
Peking si nárokuje Taiwan ako súčasť svojho zvrchovaného územia a odmietol vylúčiť použitie vojenskej akcie na dobytie ostrovnej demokracie. Najnovšia demonštrácia sily nasleduje po prudkom predaji zbraní do Tchaj-peja zo strany Spojených štátov, hlavného podporovateľa bezpečnostnej politiky Taiwanu.
Čína uvalila sankcie na 20 amerických firiem v reakcii na predaj zbraní Taiwanu
Čína uviedla, že vykonáva „cvičenia s ostrou streľbou na námorných cieľoch severne a juhozápadne od Taiwanu“ v rámci rozsiahlych cvičení, do ktorých sú zapojené torpédoborce, fregaty, stíhačky, bombardéry a drony. Vojenský hovorca predtým uviedol, že Peking vyšle armádu, námorníctvo, letectvo a raketové jednotky na „rozsiahle vojenské cvičenia“ s krycím názvom „Misia spravodlivosti 2025“.
Čínske úrady tiež zverejnili mapu piatich veľkých zón okolo Taiwanu, kde sa v utorok od 8:00 do 18:00 miestneho času uskutočnia ďalšie streľby.
Japonská premiérka zmierňuje napätie. Tokio je podľa nej vždy otvorené dialógu s Čínou
„Z bezpečnostných dôvodov sa akýmkoľvek irelevantným plavidlám alebo lietadlám odporúča, aby nevstupovali do vyššie uvedených vôd a vzdušného priestoru,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Tchaj-pej v pondelok oznámil, že pri jeho severnom a východnom pobreží odhalil štyri lode čínskej pobrežnej stráže. Hovorkyňa prezidentskej kancelárie Karen Kuo uviedla, že Taiwan odsúdil „ignorovanie medzinárodných noriem a používanie vojenského zastrašovania Čínou na ohrozenie susedných krajín“. Cvičenia vládnucej Komunistickej strany Číny „ďalej potvrdzujú jej povahu agresora, čím sa stáva najväčším ničiteľom mieru“, uviedlo ministerstvo obrany v Tchaj-peji.