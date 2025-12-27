Čína uvalila sankcie na 20 amerických firiem v reakcii na predaj zbraní Taiwanu

Čína oznámila nové sankcie voči 20 americkým zbrojárskym firmám vrátane jednej z pobočiek spoločnosti Boeing v reakcii na najnovší predaj zbraní Spojených štátov Taiwanu. Peking považuje ostrov za svoje územie.
USA sú tradične najväčším dodávateľom zbraní pre Taiwan. Tchaj-pej tento mesiac oznámil, že Washington schválil predaj zbraní v hodnote 11 miliárd dolárov. Podľa vlády ostrova ide o jeden z najväčších balíkov.
Čína na oznámenie o predaji reagovala ostrou kritikou a v piatok oznámila nové sankcie voči závodu spoločnosti Boeing vyrábajúcemu obrannú techniku, ako aj voči leteckému gigantovi Northrop Grumman a ďalším firmám. Tieto firmy v Číne takmer nepodnikajú alebo tam nepôsobia vôbec a niektoré z nich už Peking sankcionoval aj v minulosti. Peking zakáže domácim firmám spoluprácu s nimi a ich majetok v krajine zmrazí.
„Čína vyzvala Spojené štáty, aby dodržiavali princíp jednej Číny,“ povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných Kuo Ťia-kchun.
Biely dom schválil predaj zbraní Taiwanu v hodnote 11 miliárd dolárov
Peking uvalil sankcie aj na desať manažérov zo zbrojárskeho priemyslu a zakázal im vstup do krajiny vrátane Hongkongu a Macaa.
Dodávky zbraní sú kľúčovým odstrašujúcim faktorom proti možnému útoku zo strany Číny, ktorá Taiwan považuje za súčasť svojho územia a hrozí jeho ovládnutím silou. Čína pravidelne rozmiestňuje vojenské lietadlá a bojové lode v okolí ostrova ako formu nátlaku, nejde však o otvorenú vojnu.