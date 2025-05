Šramková dostala na Roland Garros súperku ako hrom. Môže vyrovnať nepriaznivú bilanciu

Slovenská ženská tenisová jednotka Rebecca Šramková nastúpi v 1. kole dvojhry na druhom grandslamovom turnaji sezóny, Roland Garros v Paríži, proti súperke veľkého mena. Dvadsaťosemročná rodáčka z Bratislavy bude čeliť niekdajšej svetovej hráčke číslo jeden – Poľke Ige Swiatekovej, ktorá je v pavúku ako piata nasadená.

Šramková to bude mať o to náročnejšie, že Swiateková triumfovala na parížskej antuke štyrikrát za ostatných päť rokov. Zbrane však vopred rozhodne neskladá. „Roland Garros je jeden z mojich najobľúbenejších grandslamov, rada hrám na antuke. Nebola pre mňa najpozitívnejšia správa, že mi žreb do prvého kola prisúdil štvornásobnú víťazku parížskeho grandslamu a aktuálne jednu z najlepších troch svetových hráčok na antuke,“ uviedla Šramková podľa webu Slovenského tenisového zväzu (STZ).

Bude sa snažiť do poslednej loptičky

Šramková má s bývalou svetovou jednotkou nepriaznivú bilanciu 0:1. V januári s ňou prehrala hladko vo dvoch setoch v 2. kole Australian Open. „Nejakú skúsenosť so Swiatekovou už mám. Na Australian Open to bol z jej strany bezchybný zápas. Bude dôležité zachytiť úvod. V zápase nemám čo stratiť, uvidíme, čo to prinesie. Určite budeme hrať na veľkom kurte, na čo sa teším. Posnažím sa užiť si to do poslednej lopty, dám do toho všetko!“

Turnaj Roland Garros sa koná od 25. mája do 8. júna.