Swiateková opäť kritizuje zaplnený kalendár podujatí a tvrdí, že je nemožné vypnúť

Šesťnásobná grandslamová šampiónka Iga Swiateková ostro kritizovala tenisový kalendár, ktorý považuje za príliš „napchatý“ a sťažuje možnosť dokonalého oddychu. Po hladkom postupe do 3. kola dvojhry žien na Australian Open v Melbourne vyjadrila Poľka svoje obavy zo stále sa rozširujúceho zápasového harmonogramu WTA Tour.
Swiateková označila nedávny duel o "Súboj pohlaví" ako zbytočný, Sobolenková by do toho šla opäť
„Určite je to veľmi nabitý kalendár. Nie je veľa času úplne sa zresetovať, je to takmer nemožné,“ uviedla.
Poznamenala, že už vlastne neexistuje začiatok ani koniec sezóny. „Pre ľudí, ktorí fyzicky pracujú takmer 11 mesiacov, je desať dní bez rakety nedostatočný čas na regeneráciu,“ poznamenala.
Sobolenková kritizuje kalendár turnajov a poukazuje na extrémnu záťaž pre hráčov a hráčky
Nasadená dvojka tiež dodala, že počas niekoľkých dní medzi sezónami stále myslí na predchádzajúci ročník a zároveň plánuje prípravu na ten nasledujúci. Cieľom Swiatekovej v roku 2026 je nájsť si čas na skutočné zotavenie a „vypnutie“.
„Chcem si poriadne oddýchnuť a nerobiť nič, takmer úplne sa odpojiť. Dúfam, že týmto spôsobom budem mať viac energie až do konca sezóny,“ prezradila.
ATP uvoľňuje pravidlá týkajúce sa počtu povinných turnajov, aby zmiernila záťaž na hráčov
Poľská tenistka v minulosti získala štyri tituly na Roland Garros v Paríži, po jednom pridala na newyorskom US Open aj londýnskom Wimbledone. V Melbourne doteraz nezískala titul, hoci sa dvakrát dostala do semifinále. Vlani ju tam zastavila neskoršia víťazka Madison Keysová z USA.
Iga Swiateková prišla do Melbourne po dvoch prehrách na United Cupe. V 1. kole na AU v náročných podmienkach čelila silnému odporu od čínskej kvalifikantky Jüan Jüe, v druhom po presvedčivejšom výkone prešla cez Češku Mariu Bouzkovú. Teraz má pred sebou duel proti Ruske Anne Kalinskej.