Svoj hlas už odovzdala aj prezidentka Čaputová, vyzýva ľudí k podieľaniu sa na výsledku volieb

Ľudia by mali využiť svoje právo a mali by sa podieľať na výsledku volieb. Po odovzdaní hlasu v druhom kole prezidentských volieb to uviedla súčasná hlava štátu Zuzana Čaputová.

„Je dôležité, aby si vybrali takého kandidáta, ktorý zodpovedá najviac ich názorom a hodnotám,“ skonštatovala prezidentka. Uviedla, že aj ona využila svoje ústavné právo a vyjadrila svoj názor. „Máme za sebou pomerne intenzívny záver kampane. Myslím, že všetci občania – voliči mali možnosť lepšie načítať kandidátov,“ povedala Čaputová.