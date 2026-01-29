Svitolinovej cesta na Australian Open sa skončila v semifinále, napriek tomu sa cíti ako šťastná osoba

Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová vníma svoju prehru v semifinále v širšom kontexte vojny doma.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jelina Svitolinová, Ausrtalian Open 2019
Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová počas osemfinálového zápasu Australian Open 2019, v ktorom zdolala Američanku Madison Keysovú 6:2, 1:6, 6:1. Melbourne, 21. január 2019. Foto: SITA/AP
Austrália Tenis Tenis z lokality Austrália

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová v stredu prehrala v semifinále dvojhry žien na Australian Open v Melbourne s Bieloruskou Arinou Sobolenkovou, napriek tomu sa však cíti ako „veľmi, veľmi šťastná osoba“. Podľa nej sú udalosti v jej vlasti oveľa vážnejšie a prehra na kurte má malý význam v porovnaní s utrpením ľudí na Ukrajine.

Svitolinová skončila pred finálovými bránami, svetovej jednotke podľahla 2:6, 3:6. Hráčky si po zápase nepodali ruky, čo je postup, ktorý Svitolinová a ďalšie ukrajinské hráčky praktizujú kvôli vojne, ktorú na ukrajinskom území vedie Rusko a jeho spojenci vrátane Bieloruska.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tridsaťjedenročná rodáčka z Odesy pripustila, že neodohrala zápas podľa svojich predstáv, najmä podanie jej nefungovalo ideálne. Vyzdvihla však výborný výkon najvyššie nasadenej súperky. „Ľudia na Ukrajine žijú hrozné a desivé životy, preto nemám dôvod byť veľmi smutná, som veľmi, veľmi šťastná osoba,“ povedala Svitolinová.

Vyjadrila tiež radosť z toho, že jej postup do semifinále priniesol aspoň trochu šťastia a radosti jej krajanom, ktorí ju podporujú z domova v ťažkých časoch vojny. „Mám jedinečnú možnosť hrať na centrálnom kurte, reprezentovať svoju krajinu a použiť svoje slová na podporu svojich ľudí,“ dodala.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podpora od fanúšikov na Ukrajine ju podľa jej slov veľmi motivuje a dodáva jej pozitívnu energiu, ktorá jej pomáha čeliť náročným správam z domova. „Je to veľká výmena pozitívnych emócií – keď ráno vidím desivé správy, potom si uvedomím, že ľudia sledujú moje zápasy, píšu komentáre a podporujú ma,“ uzavrela Svitolinová.

Súperkou Sobolenkovej vo finále bude Kazaška Jelena Rybakinová, ktorá v druhom semifinále zdolala Američanku Jessicu Pegulovú 6:3, 7:6 (7).

Viac k osobe: Arina SobolenkováJelena RybakinováJelina SvitolinováJessica Pegulová
Firmy a inštitúcie: ITF Medzinárodná tenisová federáciaWTA Ženská tenisová asociácia
Okruhy tém: Australian Open v Melbourne Melbourne Park
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk