Svitolinovej cesta na Australian Open sa skončila v semifinále, napriek tomu sa cíti ako šťastná osoba

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová v stredu prehrala v semifinále dvojhry žien na Australian Open v Melbourne s Bieloruskou Arinou Sobolenkovou, napriek tomu sa však cíti ako „veľmi, veľmi šťastná osoba“. Podľa nej sú udalosti v jej vlasti oveľa vážnejšie a prehra na kurte má malý význam v porovnaní s utrpením ľudí na Ukrajine.
Svitolinová skončila pred finálovými bránami, svetovej jednotke podľahla 2:6, 3:6. Hráčky si po zápase nepodali ruky, čo je postup, ktorý Svitolinová a ďalšie ukrajinské hráčky praktizujú kvôli vojne, ktorú na ukrajinskom území vedie Rusko a jeho spojenci vrátane Bieloruska.
Tridsaťjedenročná rodáčka z Odesy pripustila, že neodohrala zápas podľa svojich predstáv, najmä podanie jej nefungovalo ideálne. Vyzdvihla však výborný výkon najvyššie nasadenej súperky. „Ľudia na Ukrajine žijú hrozné a desivé životy, preto nemám dôvod byť veľmi smutná, som veľmi, veľmi šťastná osoba,“ povedala Svitolinová.
Vyjadrila tiež radosť z toho, že jej postup do semifinále priniesol aspoň trochu šťastia a radosti jej krajanom, ktorí ju podporujú z domova v ťažkých časoch vojny. „Mám jedinečnú možnosť hrať na centrálnom kurte, reprezentovať svoju krajinu a použiť svoje slová na podporu svojich ľudí,“ dodala.
Podpora od fanúšikov na Ukrajine ju podľa jej slov veľmi motivuje a dodáva jej pozitívnu energiu, ktorá jej pomáha čeliť náročným správam z domova. „Je to veľká výmena pozitívnych emócií – keď ráno vidím desivé správy, potom si uvedomím, že ľudia sledujú moje zápasy, píšu komentáre a podporujú ma,“ uzavrela Svitolinová.
Súperkou Sobolenkovej vo finále bude Kazaška Jelena Rybakinová, ktorá v druhom semifinále zdolala Američanku Jessicu Pegulovú 6:3, 7:6 (7).