Swiateková ani v roku 2026 neskompletizuje kariérny grand slam. Nad sily svetovej dvojky na Australian Open bola Rybakinová - VIDEO

Kazaška Jelena Rybakinová na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny vyradila svetovú aj nasadenú dvojku Poľku Igu Swiatekovú. Päťka „pavúka“ si štvrté semifinále v kariére na turnajoch „veľkej štvorky“ zaistili za 96 minút a súperku zdolala 7:5, 6:1.

Ako hlavný zdroj úspechu označila pokojnejšiu myseľ a lepšiu prípravu. Dvadsaťšesťročná rodáčka z Moskvy sa po počiatočných problémoch s podaním rýchlo rozbehla a v semifinále ju čaká súboj s Američanka Jessica Pegulová.

„Myslím si, že teraz som pokojnejšia a zájdem už ďalej v turnajoch. Keď idete do prvého finále, ste viac emocionálni. Teraz už považujem každý zápas za bežný pracovný deň a snažím sa zlepšovať každý deň,“ poznamenala Rybakinová. V minulosti sa na AO dostala v roku 2023 až do finále.

Víťazka Wimbledonu 2022 je jednou z najlepších hráčok v ostatnom období. Z posledných 19 zápasov vyhrala až 18 a jej jedinou prehrou je štvrťfinálový neúspech v Brisbane.

„V posledných turnajoch som získala istotu v náročných zápasoch, ktorú sa snažím preniesť aj do tohto roka. Stále je však mnoho vecí, na ktorých pracujem, a snažím sa zostať agresívna, keď dostanem príležitosť,“ dodala Rybakinová.

Swiateková tak ani v roku 2026 nedosiahne kariérny grand slamu. Štvornásobná víťazka parížskeho Roland Garros totiž už získala singlové tituly aj na US Open a Wimbledone, no v Melbourne je jej maximom semifinále z rokov 2022 a 2025..

„Vieme, čo potrebujem zlepšiť. Nie je to nič nové, len pokračujem v práci a dúfam, že na ďalšom turnaji sa mi podarí tieto veci doladiť,“ uviedla Poľka.

