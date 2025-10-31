Svetovú atletiku okradli vlastní zamestnanci. Coe sľubuje boj o ukradnuté financie

Strešný orgán svetovej atletiky oznámil, že bývalí zamestnanci tejto organizácie odcudzili viac ako 1,5 milióna eur v prípade, ktorý označila za „systematickú krádež“. Svetová atletika podala podrobné informácie príslušným súdnym a právnym orgánom na podporu trestného vyšetrovania.
Zapletalová sa nevzdala a výsledky sa dostavili. Tóth chváli Slovenku, ktorá je medzi najlepšími na svete - FOTO
World Athletics ukončila pracovné zmluvy s konzultantom a zamestnancom, ktorí boli zapojení do krádeže, zatiaľ čo ďalší pracovník odišiel ešte pred odhalením podvodov. Prezident Sebastian Coe prisľúbil využiť „plnú silu zákona“ na vymáhanie ukradnutých finančných prostriedkov.
„Príliš veľa organizácií takéto incidenty zametá pod koberec, ukončuje pracovné pomery s obmedzenými informáciami, čo umožňuje páchateľom pokračovať v podvodoch v iných organizáciách. My nie sme taká organizácia,“ uviedol Coe.
Šéf Svetovej atletiky zdôraznil potrebu riešiť globálne otepľovanie
„Vybudovali sme si silnú povesť pre dobré riadenie, transparentnosť a obranu správnych hodnôt, aj keď je to niekedy nepríjemné. Toto je nepríjemné, ale je dôležité, aby sme konali správne,“ dodal.