Svetovú atletiku okradli vlastní zamestnanci. Coe sľubuje boj o ukradnuté financie

Organizácia prepustila zamestnancov a spolupracuje s justíciou na vyšetrovaní.
Šéf organizačného výboru na olympijských hrách v Londýne Sebastian Coe počas galavečera, na ktorom odovzdávali športových Oscarov. Foto: SITA/AP
Strešný orgán svetovej atletiky oznámil, že bývalí zamestnanci tejto organizácie odcudzili viac ako 1,5 milióna eur v prípade, ktorý označila za „systematickú krádež“. Svetová atletika podala podrobné informácie príslušným súdnym a právnym orgánom na podporu trestného vyšetrovania.

World Athletics ukončila pracovné zmluvy s konzultantom a zamestnancom, ktorí boli zapojení do krádeže, zatiaľ čo ďalší pracovník odišiel ešte pred odhalením podvodov. Prezident Sebastian Coe prisľúbil využiť „plnú silu zákona“ na vymáhanie ukradnutých finančných prostriedkov.

Sebastian Coe
Prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe. Foto: Martin Rickett/PA via AP

„Príliš veľa organizácií takéto incidenty zametá pod koberec, ukončuje pracovné pomery s obmedzenými informáciami, čo umožňuje páchateľom pokračovať v podvodoch v iných organizáciách. My nie sme taká organizácia,“ uviedol Coe.

„Vybudovali sme si silnú povesť pre dobré riadenie, transparentnosť a obranu správnych hodnôt, aj keď je to niekedy nepríjemné. Toto je nepríjemné, ale je dôležité, aby sme konali správne,“ dodal.

