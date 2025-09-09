Šéf Svetovej atletiky zdôraznil potrebu riešiť globálne otepľovanie

Sebastian Coe upozornil na rekordné teploty v Japonsku a potrebu ochrany zdravia športovcov.
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Sebastian Coe
Prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe. Foto: Martin Rickett/PA via AP
Japonsko Atletika Atletika z lokality Japonsko

Prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe priznal, že blížiace sa majstrovstvá sveta v japonskom Tokiu budú čeliť „výzvam horúčav“. Atletický svetový šampionát sa v japonskej metropole začne už počas najbližšieho víkendu.

Japonsko zažíva najteplejšie leto v histórii, pričom priemerná teplota medzi júnom a augustom bola o 2,36 stupňa Celzia vyššia ako štandardná hodnota.

Ide o najvyššie čísla od začiatku meraní v roku 1898. Ako uviedla Japonská meteorologická agentúra (JMA), „krajina vychádzajúceho slnka“ už tretie po sebe idúce leto čelí rekordným teplotám.

Coe pripomenul, že podobné problémy s horúčavami sa vyskytli aj počas OH 2021 v Tokiu, vtedy museli organizátori presunúť maratón a chodecké súťaže do Sappora. Na rozdiel od olympiády sa tieto disciplíny na MS uskutočnia priamo v Tokiu.

Coe po zasadnutí Rady Svetovej atletiky zdôraznil, že globálne otepľovanie nie je prechodný jav a šport bude musieť prijať rozhodnutia na ochranu zdravia športovcov.

„Vlády zatiaľ neprejavili dostatočnú angažovanosť, preto bude šport musieť konať samostatne,“ povedal.

Dodal, že Svetová atletika má najkompetentnejší tím pre zdravie a vedu medzi všetkými medzinárodnými športovými organizáciami.

Majstrovstvá sveta v Tokiu sa začnú v sobotu, štyri roky po odložených olympijských hrách v roku 2021. Potrvajú do 21. septembra a chýbať nebudú ani Slováci.

