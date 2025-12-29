Svet je teraz smutné miesto, ale mier musí zvíťaziť, povedal šéf OSN v pochmúrnom novoročnom odkaze

Organizácia Spojených národov v pondelok vyzvala svetových lídrov, aby sa v novom roku zamerali na ľudí a planétu. Generálny tajomník OSNAntónio Guterres vo video odkaze opísal svet ako miesto poznačené chaosom a neistotou.
„Ako vstupujeme do nového roka, svet stojí na križovatke. Obklopuje nás chaos a neistota. Rozdelenie. Násilie. Kolaps klímy. A systematické porušovanie medzinárodného práva,“ uviedol Guterres.
Dodal, že v roku 2026, keď pokračujú konflikty na Ukrajine aj inde vo svete, musia lídri pracovať na zmiernení ľudského utrpenia a na boji proti zmene klímy. „Vyzývam lídrov na celom svete: začnite to myslieť vážne. Uprednostnite ľudí a planétu pred bolesťou,“ povedal a kritizoval globálnu nerovnováhu medzi vojenskými výdavkami a podporou najchudobnejších krajín.
Podľa Guterresa sa globálne vojenské výdavky tento rok zvýšili takmer o desať percent na 2,7 bilióna dolárov, čo je trinásťnásobok celosvetových výdavkov na rozvojovú pomoc a suma porovnateľná s celkovým HDP Afriky. Zároveň upozornil, že konflikty prebiehajú v rozsahu nevídanom od druhej svetovej vojny.
„Na Nový rok si dajme predsavzatie, že si ujasníme priority. Bezpečnejší svet sa začína väčšími investíciami do boja proti chudobe a menšími do vedenia vojen. Mier musí zvíťaziť,“ dodal Guterres, ktorý začína svoj posledný rok vo funkcii generálneho tajomníka celosvetovej organizácie.