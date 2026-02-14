Švédsky útočník Nylander nahneval Fínov. Podarí sa mu to aj proti Slovákom?

Prvá tretina súboja Fínsko – Švédsko na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne sa skončila čiastkovým triumfom Fínov 2:0.
V jej samom závere sa však odohrala situácia, ktorá nahnevala fínskych hokejistov. Švédsky útočník William Nylander po záverečnej siréne ešte vystrelil na bránku súpera a Juuseho Sarosa prinútil k zákroku. Fíni to nazvali „nečistou hrou“ jednej zo švédskych hviezd NHL.
Čo sa Fínom nepáčilo?
Fínske noviny Ilta-Sanomat sa domnievajú, že Nylander porušil nepísané pravidlo o tom, že po zaznení signálu sa musí automaticky prerušiť akákoľvek hra a neohrozovať brankára súpera. To sa nerobí ani na menšom fóre ako sú zimné olympijské hry.
„William Nylander na konci tretiny vyvolal medzi Fínmi emócie, keď po signále vystrelil puk bekhendom smerom k Sarosovi ,“ píše Ilta-Sanomat. Nylander má na vec trochu iný názor.
Musel vystreliť…
„Už som bol prichystaný na strelu, keď zaznela siréna o konci prvej tretiny. Bolo ťažké to už zastaviť,“ vravel 52-bodový útočník z tejto sezóny NHL.
Tesný zápas
Fíni napokon zdolali Švédov 4:1 a na situáciu z konca prvej tretiny, pochopiteľne, zabudli. Nylander si pripísal asistenciu pri jedinom góle Švédska, ktorý strelil obranca Rasmus Dahlin.
„Bol to tesný zápas, ale prehrali sme. Stáva sa to, ideme ďalej,“ komentoval Nylander podľa webu denníka Expressen.
Čo sa môže stať?
Švédi majú po dvoch zápasoch v B-skupine na konte 3 body za víťazstvo nad Talianmi (5:2). Ak chcú pomýšľať na prvé miesto v skupine a priamy postup do štvrťfinále, musia zdolať v sobotu Slovákov čo najvyšším rozdielom. Najlepšie o štyri góly a viac. V prípade víťazstva iba o gól alebo dva góly bude víťazom B-skupiny Slovensko, ktoré má už teraz 6 bodov.
Lepšie to nemôže byť
„Je to zápas, v ktorom musíme nevyhnutne vyhrať. Ale to je presne to, čo chceme. Hrať zápasy, v ktorých jednoducho musíme. Lepšie to už pre nás ani nemôže byť,“ skonštatoval Nylander.
Situáciu v B-skupine môžu ešte zamotať aj Fíni. Ak zvíťazia za 3 body nad Talianmi, budú mať rovnako 6 bodov. A ak Švédi zdolajú Slovákov, o víťazovi skupiny rozhodne tabuľka troch tímov s rovnakým počtom bodov.