Švédsko má najviac bunkrov na svete, investuje do ich modernizácie

Švédsko oznámilo investíciu vo výške 100 miliónov švédskych korún (zhruba 9,22 milióna eur) do kontroly a renovácie svojich civilných obranných úkrytov. Táto iniciatíva prichádza v čase, keď Švédsko a ďalšie európske krajiny zvyšujú výdavky na obranu v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine a pochybnosti o záväzku Spojených štátov k Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Švédsko má 64-tisíc obranných bunkrov, čo je viac ako ktorákoľvek iná krajina na svete. Kapacita týchto bunkrov je približne sedem miliónov ľudí. Švédsko od vstupu do NATO v marci minulého roka zvýšilo kontroly úkrytov, z ktorých niektoré sú dostatočne veľké na to, aby sa do nich naraz vošli tisíce ľudí.

Projekt potrvá dva až tri roky

Obranné úkryty poskytujú ochranu pred tlakovými vlnami a črepinami z bômb, výbuchmi jadrových zbraní a tepelnými vlnami, plynom z chemických zbraní či biologickými zbraňami. Vláda tiež investuje do zlepšenia kapacity núdzových služieb počas konfliktov, posilnenia kybernetickej bezpečnosti a doplnenia zásob liekov. Projekt modernizácie by mal trvať „dva až tri roky“.

Premiér Ulf Kristersson v januári uviedol, že približne 10,5-miliónové Švédsko „nie je vo vojne, ale nemá ani mier“, pričom poukázal na hybridné útoky, podozrivé sabotáže v Baltskom mori a zástupné konflikty na švédskom území. Minulý týždeň oznámil plány na zvýšenie výdavkov na obranu o 30 miliárd dolárov v priebehu nasledujúceho desaťročia.