Svedkyňa si myslela, že ide o bábiku. V rieke objavili telo maloletej osoby, príčinu smrti určí pitva

Telo malého dieťaťa objavili policajti vo vodnom toku rieky Bodva v katastrálnom území mesta Moldava nad Bodvou. Ako v tejto súvislosti informovala košická policajná hovorkyňa Jana Illésová, polícia prijala v sobotu 14. februára oznámenie, v ktorom oznamovateľka uviedla, že videla telíčko pripomínajúce bábiku alebo dieťa, avšak vzhľadom na silný prúd rieky nebolo možné presne určiť, či ide o predmet alebo dieťa. Policajti následne telo objavili približne po hodine a pol pátrania.
„Napriek rýchlej reakcii a maximálnemu úsiliu zasahujúcich zložiek už nebolo možné maloletej osobe pomôcť. Policajti miesto udalosti bezprostredne zabezpečili a začali vykonávať procesné úkony smerujúce k objasneniu všetkých okolností prípadu,“ uviedla hovorkyňa. Doplnila, že na miesto bol privolaný aj obhliadajúci lekár. „Presnú príčinu smrti určí až súdna pitva,“ uviedla Illésová. Dodala, že vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.