V Čade objavili mŕtve telo strateného francúzskeho turistu. Podľa úradov zahynul po páde

Nezvestného francúzskeho turistu, ktorý sa skôr tento týždeň stratil na severovýchode Čadu, našli záchranári v piatok mŕtveho. Podľa ministra cestovného ruchu Abakara Roziho Teguila muž zahynul „po páde“.
Sedemdesiatročný muž z Dijonu bol nezvestný od stredy. Patril k približne 50‑člennej skupine francúzskych turistov, ktorá navštívila Čad pri príležitosti Medzinárodného festivalu saharských kultúr v meste Amdjarass, približne 100 kilometrov od hraníc so Sudánom.
Bulharský Twin Peaks. Polícia našla mŕtve telá podozrivých z trojnásobnej vraždy vo vypálenej horskej chate
„Telo sme našli v pohorí Bachekele a čakáme na príchod prokurátora, aby zdokumentoval zistenia pred prevozom (tela) do Ndžameny,“ uviedol minister bez ďalších podrobností.
Podľa čadského ministerstva cestovného ruchu dvaja muži opustili skupinu v stredu ráno „bez predchádzajúceho povolenia“ a v rozpore s dohodnutými bezpečnostnými opatreniami. Ich neprítomnosť zaznamenali popoludní a okamžite sa začala pátracia akcia. Po dvoch hodinách našli prvého turistu, ktorý uviedol, že zablúdil po tom, ako sa neúspešne pokúsil odradiť svojho spoločníka od pokračovania v ceste.