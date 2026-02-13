V Čade objavili mŕtve telo strateného francúzskeho turistu. Podľa úradov zahynul po páde

Sedemdesiatročný muž z Dijonu bol nezvestný od stredy.
čad, chad, Ndjamena pinned on a map of Africa
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Nezvestného francúzskeho turistu, ktorý sa skôr tento týždeň stratil na severovýchode Čadu, našli záchranári v piatok mŕtveho. Podľa ministra cestovného ruchu Abakara Roziho Teguila muž zahynul „po páde“.

Sedemdesiatročný muž z Dijonu bol nezvestný od stredy. Patril k približne 50‑člennej skupine francúzskych turistov, ktorá navštívila Čad pri príležitosti Medzinárodného festivalu saharských kultúr v meste Amdjarass, približne 100 kilometrov od hraníc so Sudánom.

„Telo sme našli v pohorí Bachekele a čakáme na príchod prokurátora, aby zdokumentoval zistenia pred prevozom (tela) do Ndžameny,“ uviedol minister bez ďalších podrobností.

Podľa čadského ministerstva cestovného ruchu dvaja muži opustili skupinu v stredu ráno „bez predchádzajúceho povolenia“ a v rozpore s dohodnutými bezpečnostnými opatreniami. Ich neprítomnosť zaznamenali popoludní a okamžite sa začala pátracia akcia. Po dvoch hodinách našli prvého turistu, ktorý uviedol, že zablúdil po tom, ako sa neúspešne pokúsil odradiť svojho spoločníka od pokračovania v ceste.

