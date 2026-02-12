Muž vo Vrútkach zomrel násilnou smrťou, polícia zadržala podozrivú ženu

V rodinnom dome vo Vrútkach v okrese Martin bolo v stredu vo večerných hodinách nájdené telo muža bez známok života. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár aj súdny lekár. Nariadená súdna pitva potvrdila, že 53-ročný muž zomrel násilnou smrťou.
„V súvislosti s touto udalosťou bola zadržaná podozrivá 38-ročná žena. Tá sa podrobila dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu s pozitívnym výsledkom 1,19 promile. Prípad si prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, ktorý vo veci vykonáva potrebné procesné úkony,“ informovala hovorkyňa žilinskej krajskej polície Zuzana Šefčíková. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie polícia v súčasnosti nemôže poskytnúť bližšie informácie.