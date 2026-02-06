Švédkam zaplavilo toaletu, súperky nedovolili použiť ich. To favoritky naštartovalo a jednoznačne Nemky zdolali

Prvý hokejový duel na zimných olympijských hrách mal zaujímavý priebeh, keď v ženskom turnaji viedli Nemky nad favorizovanými Švédkami, no napokon nebrali ani bod.
Už do konca prvej tretiny bol stav vyrovnaný, no po nej prišlo ku kurióznemu momenty. Hráčky „troch koruniek“ prišli do šatne, kde zistili, že im zaplavilo toaletu.
Nemohli tak použiť vlastný záchod. Lina Ljungblomová a Jessica Adolfssonová prišli za súperkami s prosbou o použitie ich toalety, no počuli len rázne „Nein“.
„Vlastne nás to trochu nahnevalo,“ povedala po víťazstve 4:1 Ljungblomová, ktorá strelila dva góly. Ich jediný záchod v šatni bol nepoužiteľný, a tak museli použiť ten neďaleko klziska.
„Adolfssonová a ja sme potrebovali súrne nejakú toaletu použiť, ale oni to odmietli. Dostali však ochutnať vlastnú medicínu,“ uviedla ďalej pre web tv4.se.
„Myslím si, že keby to bolo naopak, požičali by sme im našu toaletu. To by im prešlo, ale víťazstvo nie,“ povedala kapitánka tímu Anna Kjellbinová.
Švédky napokon prekvapenie nedopustili a zvíťazili 4:1. V skupine B sú zatiaľ na delenej prvej priečke, no nie všetky tímy odohrali nejaký zápas.
Najbližšie čaká favoritky stretnutie s domácimi Taliankami. Tie triumfovali rovnakým výsledkom nad Francúzkami.
Ženský hokejový turnaj poznačila nepríjemnosť v podobe početnej maródky Fínok, ktoré pre norovírus neodohrali ich duel proti Kanaďankám.