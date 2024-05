Švédi sú najkomplexnejší tím a chcú ovládnuť šampionát bez jedinej prehry, proti Slovákom možno pozmenia formáciu

Posledný hrací deň v základnej B-skupine na MS 2024 v Ostrave definitívne rozhodne o tom, na ktorom mieste skončia hokejisti Slovenska a či postúpia do štvrťfinále. V čase ich večerného zápasu proti Švédom už Ramsayho zverenci možno budú mať istotu postupu do štvrťfinále, ak predtým Američania nepodľahnú Lotyšmi v riadnom hracom čase, ale budú bojovať aj o čo najvyššie umiestnenie v skupine.

Najpravdepodobnejšie sa však javí možnosť, že Slováci skončia štvrtí, keďže tímy pred nimi – Nemci a Američania – budú favoriti vo svojich súbojoch proti Francúzom resp. Lotyšom. V Ostrave je zatiaľ isté len to, že postup do štvrťfinále má zaručené trio Švédsko, USA a Nemecko, pričom Švédi sú zároveň istými víťazmi skupiny.

Dlhodobá hrozba pre Slovákov

Slovenskí hokejisti na Švédov dlhodobo na MS nevedia zahrať. Aj tentoraz bude ich škandinávsky súper vysoký favorit. Má vyváženú ofenzívu aj defenzívu, po Američanoch (31) dosiaľ nastrieľal najviac gólov zo všetkých účastníkov MS v Česku (29).

„Tým, že majú silnú ofenzívu, tak sa to na nich v obrane nevalí. V defenzíve hrajú minimum času. Sú silní na puku a dokážu sa udržať v pásme, veľmi dobre kombinovať. Z toho pramenia ich dlhé striedania v útočnej tretine, veľa striel a gólov,“ povedal asistent trénera Ján Pardavý podľa denníka Šport.

Ak chcú Slováci zdolať jedného z najväčších favoritov na titul s 18 hráčmi z NHL, musia konečne začať strieľať góly z presiloviek. Tie im zatiaľ na šampionáte vôbec nefungujú.

Komplexný pohľad na hru mužstva

„S Robom Petrovickým sme rozoberali našu presilovku proti Lotyšom. Boli tam dobré veci, bola tam snaha o streľbu aj dobré kombinácie. V posledných momentoch sa však otvorila ešte lepšia pozícia. Nabádame hráčov na častú streľbu, aby clonili brankárom a našli si puky z dorážok. Chalani sa v poslednom zápase snažili o jednoduchšiu hru, ale zatiaľ nám to tam nepadlo. Musíme veriť, že sa nám zlepší presilovka. Potrebujeme viac cloniť a ísť pred brankára,“ zamyslel sa Pardavý. Na záver pridal aj komplexnejší pohľad na hru mužstva zo severu Európy, ktoré dosiaľ nestratilo na MS 2024 ani jeden bod.

„Švédi sú zatiaľ najkompaktnejším tímom na turnaji, majú veľkú silu v obrane, útoku aj bránke. Musíme ísť do toho absolútne bez rešpektu a hrať čo najviac s pukom. Ak hrajú Švédi s pukom, kombinačne sú na tom veľmi dobre. Vedia rotovať útočníkov aj obrancov v pásme. Potrebujeme hrať maximálne obetavo,“ dodal Pardavý.

Pozmenenie formácie proti Slovákom

Adam Johansson zo švédskeho denníka Expressen si myslí, že tréneri Švédska možno pozmenia formácie proti Slovákom. Najmä elitný útok sa možno dočká zmien, lebo Lucas Raymond a Adrian Kempe sa na tomto svetovom šampionáte zatiaľ iba „hľadajú„. Raymond hral už proti Francúzom v druhom útoku, strelil gól a pridal aj asistenciu.

„Toto sú hráči s potenciálom vyhrať produktivitu na týchto MS, ale zatiaľ boli zväčša neviditeľní. Kým Raymond už má na konte tri góly a skóroval aj proti Francúzom, Kempe zatiaľ čaká na gól. Naši hráči od začiatku turnaja tvrdia, že chcú vyhrať celé majstrovstvá bez zaváhania a že si užívajú tlak z toho, že do každého zápasu idú ako favorit. Takže v kontexte týchto slov by nemali prehrať ani so Slovákmi. Uvidíme v utorok večer,“ napísal Johansson.