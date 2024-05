V minulosti mal stop v reprezentácii Francúzska pre pôsobenie v KHL, v Ostrave však Stéphane da Costa hrá a zbiera body

Je všeobecne známe, že okrem hráčov Kazachstanu hrá na majstrovstvách sveta v Česku už len jeden hokejista, ktorý dlhodobo pôsobí v Kontinentálnej hokejovej lige, teda súťaži s väčšinovým zastúpením tímov z krajiny vojenského agresora – Ruska. Účasť Stéphana da Costu v tíme Francúzska je o to zaujímavejšia, že v minulosti mal v reprezentácii stopku práve pre svoje pôsobenie v ruskom Jekaterinburgu. Prečo sa teda situácia zmenila?

Podľa webu iDnes.cz je za Da Costovým návratom do reprezentácie priamo francúzska ministerka športu Amélie Oudéaová-Castéraová, ktorá podľahla tlaku od národnej hokejovej federácie aj samotného hráča. Pri avizovanej neúčasti útočníka Columbusu Blue Jackets v NHL Alexandra Texiera (končiaca zmluva, vysoká poistka, pozn) potrebovali Francúzi zvýšiť kvalitu v ofenzíve, aby sa vyhli vypadnutiu do nižšej kategórie MS. Do úvahy údajne vzali aj skutočnosť, že Da Costa pôsobil v Rusku už pred inváziou na Ukrajinu v roku 2022.

Prevážila športová stránka

„Ministerka sa rozhodla neoponovať želaniu federácie aj hráča. Pravidlá nemajú trestať športovcov, ktorí nepodporujú ruskú útočnú vojnu. Navyše, máloktorá krajina ponúka hokejistom takú kvalitnú súťaž a kluby, ktoré im umožnia hrať na najvyššej medzinárodnej úrovni,“ uvádza sa v tlačovej správe Francúzskej hokejovej federácie.

Šéf hokeja vo Francúzsku Pierre-Yves Gerbeau pre L’Équipe ešte pred začiatkom MS vyhlásil: „Som rád, že prevážila športová stránka a Da Costa bude môcť hrať.“ Gerbeau neskôr vysvetlil, prečo 34-ročný rodák z Paríža po zápasoch neodpovedá na politické otázky, iba na tie športové.

„Povedal som mu, aby politiku nechal na mňa a on nech sa stará len o hokej. Inak si vôbec nemyslím, že sme sa ako federácia odklonili od svojich hodnôt. Náš prístup k humanitárnej katastrofe na Ukrajine bol vždy príkladný. Naša federácia počas trvania vojenského konfliktu pomohla už vyše stovke ukrajinských rodín,“ dodal Gerbeau.

Najproduktívnejší Francúz na turnaji

Fakty sú také, že Stéphane da Costa odohral zatiaľ tri zápasy na MS 2024 a nazbieral v nich 4 body za 2 góly a 2 asistencie. To z neho robí najproduktívnejšieho Francúza na turnaji, a to ešte vo štvrtok nehral proti Američanom (0:5), keďže mal byť otrasený po zápase s Poliakmi. Celkovo ohrozil súperových brankárov deviatimi strelami a v súboji proti Poľsku (4:2) strelil víťazný gól. Otázne je, či Da Costa nastúpi v sobotu o 20.20 h proti Slovákom.

„Je to najlepší francúzsky hokejista za posledných 20 rokov s výnimkou bývalého brankára NHL brankára Cristobala Hueta. V technických kvalitách sa mu nikto z nás nevyrovná. Je náročné ho brániť aj na tréningu, lebo vždy dokáže vybŕdnuť z každej ťažkej situácie iným spôsobom,“ povedal o Da Costovi jeho spoluhráč z obrany Francúzska Hugo Gallet.