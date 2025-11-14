Švajčiarsko oznámilo dohodu s USA o znížení ciel pri exporte na americký trh

Clá majú klesnúť z úrovne 39 na 15 percent.
Americký obchodný zástupca Jamieson Greer. Foto: SITA/AP
Švajčiarska vláda v piatok oznámila, že dosiahla dohodu s Washingtonom o znížení ciel pri exporte na americký trh, ktoré zaviedol prezident USA Donald Trump.

Švajčiarsko a USA úspešne našli riešenie: Americké clá sa znížia na 15 percent,“ uviedla švajčiarska vláda na mikroblogovacej sieti X. Zároveň sa poďakovala „prezidentovi Trumpovi… za konštruktívnu spoluprácu“ a uviedla, že stretnutie s americkým obchodným zástupcom Jamiesonom Greerom „bolo produktívne“.

Trump v auguste šokoval Švajčiarsko, keď na dovoz tovarov z tejto krajiny zaviedol 39-percentné clá.

