Švajčiarsko oznámilo dohodu s USA o znížení ciel pri exporte na americký trh

Švajčiarska vláda v piatok oznámila, že dosiahla dohodu s Washingtonom o znížení ciel pri exporte na americký trh, ktoré zaviedol prezident USA Donald Trump.
„Švajčiarsko a USA úspešne našli riešenie: Americké clá sa znížia na 15 percent,“ uviedla švajčiarska vláda na mikroblogovacej sieti X. Zároveň sa poďakovala „prezidentovi Trumpovi… za konštruktívnu spoluprácu“ a uviedla, že stretnutie s americkým obchodným zástupcom Jamiesonom Greerom „bolo produktívne“.
Trump v auguste šokoval Švajčiarsko, keď na dovoz tovarov z tejto krajiny zaviedol 39-percentné clá.