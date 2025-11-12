Minister financií USA signalizoval opatrenie na zníženie cien kávy či banánov

Minister financií USA Scott Bessent uviedol, že spotrebitelia by mali očakávať oznámenie, ktorého cieľom je zníženie cien kávy, banánov a ďalšieho ovocia. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa sa tak snaží presvedčiť verejnosť o sile ekonomiky, keďže životné náklady boli kľúčovou témou nedávnych volieb v New Yorku, New Jersey a Virgínii.
Ceny kávy v auguste v USA medziročne vzrástli o 21 percent a v septembri približne o 19 percent. Vyplýva to z najnovších údajov o spotrebiteľskej inflácii. Časť rastu cien je spôsobená klimatickými šokmi, no ceny v USA ovplyvnili aj 50-percentné clá, ktoré Trump tento rok uvalil na mnohé produkty z Brazílie.
Bessent v rozhovore pre Fox News povedal, že domácnosti môžu očakávať oznámenie v nasledujúcich dňoch týkajúce sa produktov, ktoré sa v USA nepestujú, vrátane kávy, banánov a iného ovocia. Podrobnosti zatiaľ neposkytol, no Trump už skôr uviedol, že „niektoré clá znížime.“
Podľa správy amerického ministerstva poľnohospodárstva v roku 2024 pochádzalo 85 % čerstvých banánov dovážaných do USA zo štyroch krajín, a to z Guatemaly, Ekvádoru, Kostariky a Hondurasu. V ostatných mesiacoch však všetky tieto krajiny čelia dodatočným clám vo výške 10 alebo 15 %.