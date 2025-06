Švajčiarsko chce bezpečnostné a obranné partnerstvo s EÚ, neplánuje porušiť neutralitu

Švajčiarsko v stredu oznámilo záujem uzavrieť bezpečnostné a obranné partnerstvo s Európskou úniou, pričom zdôraznilo, že takýto krok neohrozí jeho dlhodobo udržiavanú vojenskú neutralitu. Oznámenie prichádza dva dni po tom, čo podobnú dohodu podpísali EÚ a Kanada.

Švajčiarska vláda na svojom pravidelnom zasadnutí rozhodla o začatí prieskumných rokovaní s EÚ s cieľom uzavrieť bezpečnostné a obranné partnerstvo. „Takéto partnerstvo je predpokladom pre spoločné obstarávanie v obrannom sektore. Je zlučiteľné s neutralitou a pomáha posilniť obranné schopnosti Švajčiarska,“ uvádza sa vo vyhlásení vlády.

Podobné partnerstvá už EÚ uzavrela s Britániou, Kanadou a začala rokovania s Austráliou. Bern má záujem najmä o spoluprácu v oblasti zbrojárstva. „Vzhľadom na dynamický vývoj v medzinárodnej spolupráci v oblasti zbrojenia by sa mali prieskumné rokovania začať čo najskôr,“ uviedla vláda.

Partnerstvo by bolo nezáväzným vyhlásením a neznamenalo by žiadne právne ani finančné záväzky. Švajčiarsko si dlhodobo udržiava politiku ozbrojenej neutrality, ktorá je kľúčovou súčasťou jeho identity už od roku 1516. Podľa nedávneho prieskumu ministerstva obrany si 53 % Švajčiarov želá užšie väzby s NATO, pričom 32 % podporuje vstup do aliancie.