Ficove vyjadrenia o neutralite Slovenska sú demagógiou a šírením strachu, hovorí politológ

Vyjadrenia premiéra Roberta Fica o možnej neutralite Slovenska a vystúpení z NATO sú nebezpečným populizmom, demagógiou a šírením strachu. Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak.

„Keď niekto tvrdí, že svetová vojna je pred dverami, nejde o nič iné ako o prachsprosté šírenie strachu. Je to zneužívanie emócií na tej najprízemnejšej úrovni. Medzinárodná situácia sa zhoršuje, ale svetová vojna nie je pred dverami,“ prízvukuje politológ.

Druhá demagógia sa týka podľa neho tvrdenia, že neutralita by Slovensku v prípade ozbrojeného konfliktu pomohla. „To je nezmysel a predseda vlády by to mal vedieť a mal by byť poučený aj z histórie. Neutralitu musí niekto v prvom rade garantovať a musí mať na to dôvod, prečo by to garantoval. V prípade Slovenska nie je ani dôvod a neviem ani kto by tú neutralitu garantoval,“ povedal.

Neutralita je drahá záležitosť

Zdôraznil, že zostať bez spojencov, ktorí by nám pomohli, je v prípade vojny to najhoršie, čo by sa našej krajine mohlo stať. Treťou demagógiou podľa Koziaka je, že neutralita by nás vyšla lacnejšie ako navyšovanie príspevkov na obranu v rámci nášho členstva v NATO.

„Robert Fico, ako aj pán Lajčák, ktorý je jeho bezpečnostný poradca, by mali vedieť, že neutralita je veľmi drahá záležitosť, pretože si vyžaduje, aby sme si dokázali svoje územie sami ubrániť. Neutrálne krajiny sú zároveň veľmi bohaté krajiny. Pozrime sa na Švajčiarsko, ktoré je jedným z najvyzbrojenejších štátov v Európe,“ poukázal.

Ako ďalej dodal, neutralita zahŕňa napríklad aj to, že ak nejaká raketa alebo lietadlo prekročí bez povolenia vzdušný priestor neutrálnej krajiny, tá ho musí zostreliť. Napríklad Švajčiarsko počas druhej svetovej vojny zostrelilo množstvo nemeckých, britských aj amerických lietadiel, podotkol Koziak.

„Tvrdiť, že neutralita nám pomôže, je skutočne demagógia na úrovni nepoučeného laika, a je alarmujúce, že takýto človek je predsedom vlády. Každý odborník, ktorý rozumie trochu medzinárodným vzťahom, vie, že slová o tom, že neutralita je lacnejšia, sú jednoducho lož,“ skonštatoval.

Prekrývanie dôležitých tém

Ficovi ide podľa politológa opäť v prvom rade o populizmus a zakrytie mediálneho priestoru inou témou, keď mu nevyšla novela ústavy. Hlasovanie o nej totiž poslanci parlamentu presunuli na september.

„Fico chce inými témami prekryť všetky problémy, ktoré vládna koalícia má, robí to často. Chce prekryť napríklad škandály s poľnohospodárskymi dotáciami, pre ktoré nám možno Európska únia zastaví podporu, ale aj ekonomické problémy krajiny,“ myslí si Koziak.

V tomto prípade premiér podľa neho siahol po útokoch na najnižšiu a najprízemnejšiu emóciu ľudí, ktorou je strach. „Robil to pri covide, robil to pri utečencoch a teraz vytiahol svetovú vojnu, čo je niečo, čo môže u mnohých ľudí vyvolať strach,“ dodal.

Bude referendum o vystúpení z NATO?

Robert Fico povedal, že považuje za úplne logické, že by sme otázku vystúpenia Slovenska z NATO „mohli postaviť občanom Slovenskej republiky, pretože zvýšené výdavky na obranu pôjdu na úkor iných výdavkov„. Tiež sa pýtal, čo je také šokujúce na jeho úvahe, že neutralita by za daných okolností svedčala Slovensku tak, ako svedčí Rakúsku a Švajčiarsku.

Politológ však možné referendum o vystúpení z NATO nevidí reálne. Podľa neho by s tým mohla mať problém časť poslancov Hlasu, cez ktorých by to neprešlo. Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok by s tým však pravdepodobne problém nemal, domnieva sa Koziak.

„Robert Fico má srdce aj hlavu na východe a zjavne mu vyhovujú režimy, ktoré majú autokratický, respektíve totalitný charakter. Osobne som presvedčený o tom, že by mu vyhovovalo vystúpenie z EÚ aj NATO a nemal by problém s autokratickou formou vlády,“ uzavrel.