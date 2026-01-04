Švajčiarka Rastová ovládla obrovský slalom v Kranjskej Gore a vzdala hold obetiam z Crans Montany - VIDEO

Švajčiarka Camille Rastová sa stala víťazkou obrovského slalomu žien v pretekoch Svetového pohára v slovinskej Kranskej Gore. je to jej premiérový triumf v SP v tejto disciplíne, úradujúca majsterka sveta v slalome sveta bola líderkou poradia po prvom kole a v druhom sa udržala na čele.
Druhá skončila s mankom dvoch desatín sekundy Rakúšanka Julia Scheibová, tretia pozícia patrí Američanke Paula Moltzanovej. Až piatu pozíciu obsadila fenomenálna Mikaela Shiffrinová.
Po pretekoch Rastová upozornila na čiernu pásku na ľavom ramene, ktorý mala ako symbol úcty k obetiam tragédie, ktorá sa odohrala na Silvestra v bare v známom lyžiarskom stredisku Crans Montana. Zahynulo tam 40 osôb a ďalších 119 utrpelo zranenia.
„Predovšetkým chcem povedať, že v našej krajine sa stala tragická nehoda. Myslím na všetky pozostalé rodiny, lyžovala som aj za nich,“ uviedla Rastová, ktorá vyrástla neďaleko Crans Montany.
Forma Rastovej napovedá, že má veľkú šancu na zisk zlata na februárových ZOH v Cortine d’Ampezzo a Miláne.
„Konečne som našla svoj rytmus. Stále tvrdo trénujem, ale predovšetkým si na lyžiach nesmierne užívam každý moment,“ dodala švajčiarska pretekárka.
V celkovom hodnotení Svetového pohára sa Rastová posunula na druhé miesto za Shiffrinovú, od ktorej má odstup 140 bodov. Novozélanďanka Alice Robinsonová klesla na tretiu pozíciu. V hodnotení obrovského slalomu zostáva Švajčiarka druhá so stratou 119 bodov na Scheibovú.