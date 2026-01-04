Švajčiarka Rastová ovládla obrovský slalom v Kranjskej Gore a vzdala hold obetiam z Crans Montany - VIDEO

Camille Rastová dosiahla premiérové víťazstvo v tejto sezóne a a úplne prvé v obrovskom slalome, pripomenula nedávnu tragédiu vo svojom rodnom regióne.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Camille Rastová
Švajčiarka Camille Rastová oslavuje víťazstvo v slalome žien na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní v rakúskom Saalbachu v sobotu 15. februára 2025. Foto: SITA/AP Photo/Marco Trovati
Slovinsko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Slovinsko

Švajčiarka Camille Rastová sa stala víťazkou obrovského slalomu žien v pretekoch Svetového pohára v slovinskej Kranskej Gore. je to jej premiérový triumf v SP v tejto disciplíne, úradujúca majsterka sveta v slalome sveta bola líderkou poradia po prvom kole a v druhom sa udržala na čele.

Druhá skončila s mankom dvoch desatín sekundy Rakúšanka Julia Scheibová, tretia pozícia patrí Američanke Paula Moltzanovej. Až piatu pozíciu obsadila fenomenálna Mikaela Shiffrinová.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Po pretekoch Rastová upozornila na čiernu pásku na ľavom ramene, ktorý mala ako symbol úcty k obetiam tragédie, ktorá sa odohrala na Silvestra v bare v známom lyžiarskom stredisku Crans Montana. Zahynulo tam 40 osôb a ďalších 119 utrpelo zranenia.

„Predovšetkým chcem povedať, že v našej krajine sa stala tragická nehoda. Myslím na všetky pozostalé rodiny, lyžovala som aj za nich,“ uviedla Rastová, ktorá vyrástla neďaleko Crans Montany.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Forma Rastovej napovedá, že má veľkú šancu na zisk zlata na februárových ZOH v Cortine d’Ampezzo a Miláne.

„Konečne som našla svoj rytmus. Stále tvrdo trénujem, ale predovšetkým si na lyžiach nesmierne užívam každý moment,“ dodala švajčiarska pretekárka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V celkovom hodnotení Svetového pohára sa Rastová posunula na druhé miesto za Shiffrinovú, od ktorej má odstup 140 bodov. Novozélanďanka Alice Robinsonová klesla na tretiu pozíciu. V hodnotení obrovského slalomu zostáva Švajčiarka druhá so stratou 119 bodov na Scheibovú.

Viac k osobe: Camille RastováJulia ScheibováMikaela ShiffrinováPaula Moltzanová
Firmy a inštitúcie: FIS Medzinárodná lyžiarska federácia
Okruhy tém: Svetový pohár v alpskom lyžovaní
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk