Švajčiarske úrady začali trestne stíhať majiteľov baru, kde počas osláv zomrelo 40 ľudí

Požiar podniku v lyžiarskom stredisku Crans-Montana je najtragickejšou udalosťou svojho druhu v dejinách Švajčiarska.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Switzerland Bar Fire
Policajti prehľadávajú oblasť, kde vypukol požiar počas oslavy Nového roka. Foto: Jean-Christophe Bott/Keystone via AP
Švajčiarsko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Švajčiarsko

Švajčiarske úrady v sobotu oznámili, že začali trestné stíhanie manažérov baru v lyžiarskom stredisku Crans-Montana v kantóne Valais, kde požiar počas silvestrovských osláv zabil štyridsať ľudí. Ďalšie desiatky ľudí utrpeli pri incidente zranenia.

Francúzsky manželský pár Jacques a Jessica Morettiovci vlastnia bar Le Constellation v Crans-Montane, ktorý bol plný väčšinou mladých ľudí, keď v ňom vo štvrtok okolo 01:30 hod. vypukol požiar.

Ten sa bleskovo rozšíril do celého podniku. Podľa najnovších údajov o obetiach bolo zabitých štyridsať ľudí a 119 ich utrpelo väčšinou vážne zranenia.

Budú sa zodpovedať

„Včera večer bolo proti dvom manažérom baru začaté trestné stíhanie,“ uviedli vo vyhlásení polícia a prokuratúra v kantóne Wallis. Obaja „sú obvinení zo zabitia z nedbanlivosti, ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti.“

Úrady pripomenuli, že „do vynesenia právoplatného rozsudku platí (pre obvinených) prezumpcia neviny“.

Polícia v kantóne Valais medzičasom identifikovala štyri obete požiaru, ktorými sú dve švajčiarske občianky vo veku 21 a 16 rokov a dvaja Švajčiari vo veku 18 a 16 rokov. Polícia takisto identifikovala 113 zo 119 zranených.

Ťažké zranenia

Väčšina pacientov je hospitalizovaná na jednotkách intenzívnej starostlivosti vo Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku a Belgicku.

Príčiny tragického požiaru v bare Le Constellation zatiaľ nie sú potvrdené, ale predpokladá sa, že ho mohli spôsobiť tzv. fontánové sviečky zastrčené vo fľaši od šampanského, ktorú, sediac na pleciach svojho kolegu, držala nad hlavou čašníčka.

Okruhy tém: Crans Montana Obete Oheň
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk