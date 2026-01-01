Pri požiari v bare v Crans Montane údajne zomrelo niekoľko desiatok ľudí, teroristický útok úrady vylúčili

Novoročný požiar v bare v luxusnom alpskom lyžiarskom stredisku Crans Montana predstavuje „strašnú tragédiu“, uviedol vo štvrtok nový švajčiarsky prezidentGuy Parmelin, ktorý sa dnes ujal funkcie.
„To, čo malo byť chvíľou radosti, sa v Crans Montane zmenilo na deň smútku, ktorý zasahuje celú krajinu aj zahraničie,“ napísal Parmelin na mikroblogovacej platforme X.
Tragický začiatok nového roka. Výbuch v bare v alpskom stredisku Crans Montana si vyžiadal mŕtvych aj zranených - FOTO
Požiar vypukol okolo 1.30 h v bare La Constellation, v ktorom sa zabávalo niekoľko stoviek ľudí. Hoci prvotné informácie hovorili o výbuchu spôsobenom pyrotechnikou použitou počas koncertu, podľa švajčiarskych úradov bol výbuch dôsledkom požiaru.
Teroristický útok vylúčili
Ako uviedol šéf bezpečnosti kantónu Valais Stéphan Ganzera „predbežné vyšetrovanie ukazuje, že výbuch bol dôsledkom požiaru“. Dodal, že požiar nespôsobil žiadny výbušný systém.
Jeho slová potvrdila aj hlavná prokurátorka kantónu Béatrice Pilloudová. „V tejto chvíli pracujeme s verziou požiaru a absolútne nič nenasvedčuje teroristickému útoku,“ zdôraznila Pilloudová s tým, že boli nasadené rozsiahle kapacity, aby „identifikovali obete a čo najrýchlejšie vrátili telá rodinám“.
„Predpokladá sa, že zahynulo niekoľko desiatok ľudí,“ povedal novinárom policajný veliteľ Frederic Gisler a dodal, že približne sto ľudí bolo zranených, väčšina z nich vážne.
Medzinárodná solidarita
Talianske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že podľa informácií od švajčiarskej polície mohlo zahynúť približne 40 ľudí. Podľa švajčiarskych úradov je však ešte priskoro na určenie presného počtu obetí. Zároveň pripustili, že keďže Crans Montana je obľúbená medzi turistami z celého sveta, medzi obeťami môžu byť viaceré národnosti.
Podľa prvotných informácií francúzskej diplomacie boli medzi zranenými najmenej dvaja francúzski občania. Francúzsky prezidentEmmanuel Macron vyjadril na platform X „plnú solidaritu a bratskú podporu Švajčiarsku“. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani ponúkol švajčiarskym úradom pomoc vo forme dostupných kapacít popáleninového centra Niguarda v Miláne.