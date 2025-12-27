Scheibová to dokázala! V Semmeringu rakúske víťazstvo po 13 rokoch - VIDEO

Julia Scheibová potešila víťazstvom v obrovskom slalome rakúskych fanúšikov v Semmeringu.
Zjazdové lyžovanie: SP v Semmeringu
Rakúšanka Julia Scheibová sa teší z víťazstva v obrovskom slalome v Semmeringu. Foto: SITA/AP
Trinásťročné čakanie na rakúsku víťazku v obrovskom slalome v Semmeringu sa skončilo. Na Annu Veithovú (vtedy ešte Fenningerovú) z pretekov Svetového pohára z roku 2012 aktuálne nadviazala Julia Scheibová.

V súčte oboch kôl zvíťazila o 14 stotín sekundy pred Švajčiarkou Camille Rastovou a o 40 stotín pred Švédkou Sarou Hectorovou, ktorá viedla po 1. kole.

Američanka Mikaela Shiffrinová to po ôsmej priečke z prvého kola vytiahla v druhom na konečné šieste miesto. Fenomenálna slalomárka čaká na víťazstvo v obrovskom slalome od Lienzu 2023, teda presne dva roky. Pritom v Semmeringu neďaleko slovenských hraníc triumfovala dovedna štyrikrát.

Scheibová pred domácimi fanúšikmi oslávila tretie víťazstvo v pretekoch SP v kariére a stala sa novou líderkou hodnotenia obrovského slalomu.

Celkovo prvá Shiffrinová

Novozélanďanke Alice Robinsonovej, ktorá nedokončila už 1. kolo, sa vzdialila o 88 bodov. Tretia je Rastová s mankom 139 bodov po piatich obrákoch novej sezóny SP. Na čele celkového poradia SP je Shiffrinová pred Robinsonovou a Rastovou.

Pustila lyže a užíva si to

„Nemyslela som si, že to bude stačiť na víťazstvo. Na hrboľatej trati som bola som na hranici svojich možností. Vedela som, že dolu musím pustiť lyže, aby si robili svoju prácu. Bol to skutočný boj od vrchnej až po spodnú časť. Ale stačilo to. Momentálne si to užívam, ale musím zostať rovnako koncentrovaná aj do ďalších pretekov,“ vravela Scheibová na webe ORF.

Svetový pohár žien v Semmeringu vyvrcholí v nedeľu tzv. večerným slalomom. Prvé kolo sa začne o 14.15 h, druhé s tridsiatkou najlepších o 17.45 h.

