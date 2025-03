Zvolenie nového predsedu parlamentu bude znamenať reštart pre vládnu koalíciu, tvrdí Šutaj Eštok

Zvolenie nového predsedu parlamentu bude veľkým symbolom politického reštartu pre súčasnú vládnu koalíciu.

V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal minister vnútra a šéf koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Ako ďalej uviedol, verí že nový šéf parlamentu by mal byť zvolený v horizonte dní.

Teraz je to už na Smere

„Tak ako pracujeme na ministerstvách, aj parlament sa musí k tomu vrátiť späť,“ skonštatoval Šutaj Eštok.

Pokiaľ ide o obsadenie postu ministra investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, podľa ministra ide už o záležitosť strany Smer-SD, keďže Hlas im tento rezort postúpil. Úlohou Smeru je podľa neho tiež zabezpečiť koaličnú väčšinu 79 poslancov.

Ferenčák ministrom investícií

„Je to niečo, čo si rieši politická strana Smer s poslancami, ktorí odišli (z Hlasu, pozn. SITA),“ zdôraznil Šutaj Eštok s tým, že on do rokovaní nijako nevstupuje.

Na otázku, či by mohol byť ministrom investícii ako nominant Smeru Ján Ferenčák, ktorý je stále členom Hlasu, Šutaj Eštok odpovedal, že „je to veľmi dobrá otázka“. „Počkajte, ako tie rokovania prebehnú,“ doplnil minister.