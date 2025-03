Maškarová stále čaká na formálne vymenovanie do funkcie, musí ju ešte vypočuť parlamentný výbor

Aktuálna šéfka Policajného zboru SR Jana Maškarová je momentálne stále v pozícii osoby poverenej výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie. Podľa zákona totiž musí pred ustanovením do funkcie prezidentky Policajného zboru prejsť vypočutím pred parlamentným brannobezpečnostným výborom. Zatiaľ však nie je známe, kedy sa vypočutie uskutoční.

Riadením bola poverená v januári

„Ministerstvo vnútra po organizačnej stránke pripraví pre Výbor pre obranu a bezpečnosť Národnej rady SR dokumentáciu potrebnú pre vypočutie Jany Maškarovej pred jej vymenovaním do funkcie prezidenta v zmysle zákona o štátnej službe. Následne bude dohodnutý termín zasadnutia výboru,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok poveril Maškarovú riadením Policajného zboru v januári po tom, čo z funkcie odstúpil Ľubomír Solák. „Tento rok to bude presne 30 rokov, čo pani generálka je na strane zákona, či už v Policajnom zbore, alebo posledné štyri roky na Národnom bezpečnostnom úrade. Som presvedčený, že je tá správna osoba, ktorá sa ujme riadenia Policajného zboru,“ povedal minister na adresu Maškarovej.

Muškarová chce motivovať mladých ľudí

Jana Maškarová už bola viceprezidentkou Policajného zboru v rokoch 2018 až 2021. Za svoj cieľ si ako policajná prezidentka podľa vlastných slov stanovila vytvoriť také prostredie, aby policajti neboli frustrovaní a demotivovaní, ale aby boli hrdí na to, kde pracujú. Zamerať sa chce najmä na motivovanie mladých ľudí, vytvorenie dobrých platových podmienok, dobrú zdravotnú starostlivosť, podporu v bývaní a efektívny kariérny rast. Budovať tiež chce dôveru verejnosti v Policajný zbor.

„Chcela by som, aby sa verejnosť obracala s dôverou na Policajný zbor a aby policajti konali nestranne a zákonne. To môžeme dosiahnuť otvorenou komunikáciou s komunitami a so školami,“ zdôraznila v januári. Doplnila, že neplánuje žiadne veľké personálne výmeny, očakáva však od svojich podriadených veľké pracovné nasadenie.