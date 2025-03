Šutaj Eštok necháva dohodu s migaľovcami a zabezpečenie väčšiny na premiéra Fica

Je na predsedovi vlády Robertovi Ficovi a strane Smer, aby sa pokúsili nájsť dohodu so skupinou poslancov okolo Samuela Migaľa a tým zabezpečili koalícii v parlamente väčšinu, ktorá už nebude taká tesná ako dnes.

Fotka so Šimečkom

Uviedol to v sobotu minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok v relácii STVR Sobotné dialógy. Hlas-SD podľa neho vyšiel v ústrety tým, že sa vzdal jedného ministerstva.

„Dnes máme de facto parlamentnú väčšinu, ale vládnutie v takejto tesnej väčšine je dosť komplikované a náročné,“ pripustil Šutaj Eštok. Zároveň kritizoval, že poslanec Migaľ zverejnil fotku zo spoločného obedu s lídrom opozície Michalom Šimečkom (Progresívne Slovensko) s tým, že nevie, čo je vlastne ambíciou týchto poslancov.

Dodal, že strana Hlas-SD bude mať tento rok päť rokov a to, že dali na kandidátku ľudí, ktorí sa so stranou politicky rozišli, pokladá za nováčikovskú daň. „Do budúcna si dáme veľký pozor na to, koho budeme dávať na kandidátku,“ povedal.

Najväčší vývozca zbraní

Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský v relácii upozornil na to, že ešte pred pár mesiacmi táto vláda hovorila, že ani náboj nepôjde na Ukrajinu a zrazu sa Slovensko stalo najväčším vývozcom zbraní na Ukrajinu.

Podľa neho vláda hovorí niečo iné pred svojimi voličmi a potom inak koná. Podľa Šutaja Eštoka však vláda robí presne to, čo deklarovali všetky tri koaličné strany pred voľbami.

„A to, že budeme pomáhať Ukrajine nie vojensky, ale humanitárne. Platí jasný záväzok, že nebudeme na Ukrajinu vysielať ani jednu zbraň, ani jeden náboj, ani jedného vojaka. To, o čom hovoríte, je súkromný zbrojárenský priemysel, s tým nemá vláda nič spoločné,“ povedal s dodatkom, že sa teší z toho, že slovenské zbrojovky môžu dávať prácu Slovákom.