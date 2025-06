Suskovo ministerstvo chystá nový Občiansky zákonník, radí sa s odborníkmi z viacerých oblastí

Ministerstvo spravodlivosti momentálne pripravuje nový Občiansky zákonník. Ako v tejto súvislosti pre agentúru SITA uviedla Alexandra Szakálová z tlačového oddelenia rezortu, pripravovaná rekodifikácia zákonníka je aktuálne rozpracovaná na odbornej úrovni s cieľom pripraviť návrh v súlade so stanoviskami odborníkov z prostredia justície, prokuratúry, jednotlivých právnických komôr a podnikateľského prostredia.

„Následne je našou ambíciou posunúť ucelený materiál do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré by sa mohlo uskutočniť v závislosti od ukončenia odborných rokovaní koncom leta alebo na jeseň,“ povedala Szakálová.

Potrebná je riadna celospoločenská a odborná diskusia

Predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Kamenec v rámci minulotýždňovej diskusie s novinármi zdôraznil, že prijatiu nového Občianskeho zákonníka by mala predchádzať riadna celospoločenská a odborná diskusia. Ako totiž skonštatoval, tento zákon bude určovať výkon právnych služieb na Slovensku najbližšie desiatky rokov.

„Dnes máme zákon z roku 1964,“ upozornil Kamenec s tým, že predpis má za sebou desiatky novelizácií. Nový zákonník si podľa neho aj preto zaslúži otvorenú, čestnú a primerane dlhú diskusiu, aby sa príliš skoro nemusel meniť. „Ak sme schopní prijať nový moderný kódex civilného práva, tak už len opticky vyzerá veľmi zle, keď hneď sa príjmu ďalšie novely,“ zdôraznil predseda SAK.

Občianky zákonník sa týka každého z nás

Občianky zákonník sa podľa šéfa SAK týka každého z nás, od narodenia až po smrť. „Upravuje to, kedy nadobúdame spôsobilosť na práva, kedy máme spôsobilosť na právne úkony, ako sa niektoré záväzky uzatvárajú, čo sa kedy robí, až po to, čo kto po našej smrti zdedí,“ vysvetlil Kamenec.

Doplnil, že predpokladá, že nový zákonník by mal ísť do medzirezortného pripomienkového konania približne v auguste. „Robia to kvalifikovaní ľudia, aj advokáti, ale je dôležité, aby mali možnosť aj iní ľudia sa na to pozrieť, aby mali možnosť to pripomienkovať,“ dodal Kamenec.

Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb. Zákonník upravuje aj právne vzťahy vyplývajúce z duševného vlastníctva, ak tieto vzťahy neupravujú iné zákony.