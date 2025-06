Suskovo ministerstvo si plní svoje úlohy, Fico počas kontrolného dňa vyzdvihol sedem oblastí – VIDEO

Rezort spravodlivosti si plní úlohy z Programového vyhlásenia vlády (PVV). Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) počas kontrolného dňa na Ministerstve spravodlivosti (MS) SR vyzdvihol sedem oblastí, ktoré považuje zo strany ministra Borisa Suska (Smer-SD) za splnené.

Prvou splnenou úlohou je podľa jeho slov návrat k právnemu štátu. V tejto súvislosti vyzdvihol najmä novelizáciu Trestného zákona a Trestného poriadku. Ako podotkol, za súčasnej vlády neboli občania svedkom vykopávania dverí či zneužívania trestného práva na likvidáciu opozície.

„Polícia niečo vyšetrí, vznesie obvinenie, ale neposielajú sa ľudia bez dôvodov do výkonu väzby,“ skonštatoval premiér a vyzdvihol aj to, že ministerstvo pristupuje k trendom EÚ, k depenalizácii a dekriminalizácii.

Ukončenie vojny v inštitúciách

Druhou splnenou úlohou z PVV je podľa predsedu vlády ukončenie vojny v inštitúciách. Pripomenul napäté vzťahy, ktoré panovali medzi Úradom špeciálnej prokuratúry a Generálnou prokuratúrou SR. Zle na tom podľa premiéra bola aj inšpekcia na ministerstve vnútra, či Súdna rada. „Ak chceme, aby na Slovensku fungoval trestný systém nerušene, tieto inštitúcie musia mať nejaký súlad,“ zdôraznil Fico.

Pripomenul zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a vyzdvihol, že za súčasného vedenia inštitúcie medzi sebou lepšie komunikujú. Súčasne požiadal ministra spravodlivosti, aby čo najčastejšie organizoval koordinačné stretnutia Ministerstva vnútra, Generálnej prokuratúry a Ministerstva spravodlivosti. Pravidelne by podľa neho mali zosúlaďovať postupy a hovoriť o tom, ako by mala vyzerať trestná politika.

Splnené ciele aj v oblasti restoratívnej justície

Ministerstvo podľa predsedu vlády splnilo ciele aj v oblasti restoratívnej justície, začalo podľa jeho slov vytvárať podmienky na to, aby páchateľ napravil alebo nahradil škodu. Podľa premiéra Fica sa plní aj to, že sa neposielajú páchatelia za každú cenu do výkonu trestu odňatia slobody, ale súdy začali udeľovať aj alternatívne tresty ako domáce väzenie, peňažné tresty či podmienečné prepustenie. Tresty premiér vníma, ak ide o tresty verejnoprospešných prác.

Fico súčasne podotkol, že štát nemá dostatok financií na to, aby vyšli ministrovi Suskovi plne v ústrety. Spomenul v tejto súvislosti napríklad nedostatok probačných úradníkov, ktorých je aktuálne približne 110.

„Verím, že po rozhovore s ministrom financií sa pokúsime navýšiť tento počet aspoň o pár desiatok. Potrebovali by sme viac probačných úradníkov, ktorí sledujú v praxi, ako sa správa človek, ktorý je v podmienke, má náramok alebo je v domácom väzení,“ doplnil Fico.

Posilnenie nezávislosti súdnictva

Za splnenú úlohu považuje premiér aj posilnenie nezávislosti súdnictva. „MS SR veľmi správe pristúpilo k návrhu, pokiaľ ide o zmenu v oblasti disciplinárneho stíhania sudcov, kde sa navrhuje dvojstupňové disciplinárne konanie,“ povedal predseda vlády a pripomenul, že nesúhlasia s trestným činom ohýbania práva, ktorého existencia je však podmienkou pre čerpanie peňazí z Plánu obnovy a odolnosti.

„Verím, že príde okamih, keď pristúpime k zrušeniu tohto trestného činu,“ dodal Fico, podľa ktorého cieľom za bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS) bolo len to, aby vláda mohla mať pod kontrolou sudcov a také rozhodnutia, ktoré si vláda želala. Predseda vlády ďalej ocenil zvýšenie platov pre zamestnancov súdov, akými sú napríklad zapisovatelia, úradníci či asistenti, čim sa zastabilizoval personálny stav.

Pomoc ľuďom v materiálnej núdzi

Premiér ďalej vyzdvihol aj postup ministerstva v súvislosti s pomocou ľuďom v materiálnej núdzi, kde sa zvýšila platová hranica, čo umožňuje väčšiemu okruhu ľudí požiadať o bezplatnú právnu pomoc. Za siedmu splnenú úlohu premiér označil reštart Plánu obnovy a odolnosti. Pripomenul, že tak, ako bol plán obnovy nastavený bývalou vládou, bol nerealizovateľný.

„Keď sme nastúpili do vlády v roku 2023, tak plnenie tohto plánu bolo už rok v omeškaní. Myslím si, že bolo veľmi rozumné pristúpiť k revízii plánu obnovy pokiaľ ide o rezort spravodlivosti. Revízia umožňuje, že sa môže ministerstvo sústrediť na tie projekty, ktoré sú realizovateľné,“ uviedol premiér s tým, že ide predovšetkým o projekty, ktoré sa dotýkajú modernizácie a rekonštrukcie súdnych budov či nákupu techniky.

„Ministerstvo urobilo celý rad racionálnych rozumných krokov, ktoré umožňujú, že tento rezort bude môcť čerpať viac ako 200 miliónov eur na rôzne projekty,“ dodal premiér.

Susko priblížil výzvy na najbližšie mesiace

Minister spravodlivosti súčasne priblížil aj výzvy, ktoré si ministerstvo stanovilo na najbližšie mesiace. V prvom rade ide o niektoré výzvy v súvislosti s legislatívou 21. storočia. Minister Susko vysvetlil, že Občiansky zákonník potrebuje rekodifikáciu a modernizáciu. Veľkou výzvou je podľa neho rekodifikácia občianskeho práva hmotného tak, aby sa vytvoril ucelený kódex súkromného práva.

Ministerstvo chce ďalej pokračovať aj v súdnej reforme, pri ktorej bývalá vláda podľa ministra zlyhala a v skutočnosti podľa jeho slov ani nešlo o súdnu reformu. Súčasne bude rezort pokračovať v projektoch v rámci plánu obnovy.

Ďalšími výzvami je podľa Suska modernizácia justície, humanizácia väzby a výkonu trestu a resocializácia odsúdených. Ďalšou veľkou výzvou je pre ministerstvo aj to, akým spôsobom prijmeme legislatívne či nelegislatívne opatrenia na zabezpečenie vyššej miery dodržiavania prezumpcie neviny. Rezort plánuje naďalej pracovať aj na zvyšovaní dôveryhodnosti súdnictva.