Súpiska Slovana na Konferenčnú ligu so Šporarom i Weissom mladším. Mimo ostal Ofori

Bratislavčania sa v úvodnom zápase Konferenčnej ligy predstavia 2. októbra na Tehelnom poli v zápase proti Racingu Štrasburg.
Karol Jakubovič
Redaktor športovej redakcie
Vladimír Weiss st.
Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. počas rozhovoru V športovom SITE. Foto: SITA/Milan Illík.
Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava zverejnil noci súpisku pre hlavnú fázu Konferenčnej ligy UEFA 2025/2026. Na tzv. A-liste figuruje 22 hráčov vrátane slovinského útočníka Andraža Šporara, ktorý prišiel do tímu tesne pred uzávierkou prestupového obdobia. Kluby museli nahlásiť konečné zoznamy do utorka 2. septembra. „Belasí“ menoslov hráčov predstavili na svojom oficiálnom webe.

FUTBAL LM: ŠK Slovan Bratislava - FK Kajrat Almaty
Radosť hráčov Slovana Bratislava po góle Róberta Maka na 1:0 v odvetnom zápase 3. predkola Ligy majstrov 2025/2026. Bratislava (Tehelné pole), 12. august 2025. Foto: SITA/Milan Illík.

Mladí hráči na B-liste

Súpiska je takmer nemenná až do jarnej vyraďovacej fázy, pričom pred jej začiatkom môžu kluby urobiť maximálne tri zmeny. Okrem hráčov na A-liste môžu byť pred každým hracím dňom dopísaní aj mladí futbalisti z tzv. B-listu. Tí musia byť narodení po 1. januári 2004 a v klube pôsobiť minimálne dva roky.

Slovan bude môcť v prípade potreby doplniť súpisku o mladé talenty ako Nino Marcelli, Maxim Mateáš, Eduard Kozyk či Dávid Balog. Tí všetci už figurovali aj na B-liste počas kvalifikačných kôl.

Weiss v treste áno, Ofori nie

Disciplinárne rozhodnutie UEFA zároveň ovplyvní stredopoliara Vladimíra Weissa ml., ktorý si musí odpykať trojzápasový trest za vylúčenie v predkole Ligy majstrov proti Kajratu Almaty.

FUTBAL LM: ŠK Slovan Bratislava - FK Kajrat Almaty
Sandro Cruz (vľavo) a Vladimír Weiss z ŠK Slovan Bratislava počas odvetného zápasu 3. predkola Ligy majstrov 2025/2026 proti Kajratu Almaty. Bratislava (Tehelné pole), 12. august 2025. Foto: SITA/Milan Illík.

Medzi 22 hráčov sa naopak nezmestili Kelvin Ofori, Alen Mustafič či Sharani Zuberu.

Súpiska ŠK Slovan Bratislava pre hlavnú fázu Konferenčnej ligy UEFA 2025/2026:

Brankári: Dominik Takáč, Martin Trnovský, Matúš Macík

Obrancovia: Kenan Bajrič, Cesar Blackman, Sandro Cruz, Sidoine Fogning, Guram Kašia, Kevin Wimmer

Stredopoliari: Tigran Barseghjan, Artur Gajdoš, Rahim Ibrahim, Danylo Ignatenko, Filip Lichý, Peter Pokorný, Kyriakos Savvidis, Marko Tolič, Vladimír Weiss ml.

Útočníci: Mykola Kucharevyč, Róbert Mak, Andraž Šporar, Alasana Yirajang

