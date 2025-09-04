Súpiska Slovana na Konferenčnú ligu so Šporarom i Weissom mladším. Mimo ostal Ofori

Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava zverejnil noci súpisku pre hlavnú fázu Konferenčnej ligy UEFA 2025/2026. Na tzv. A-liste figuruje 22 hráčov vrátane slovinského útočníka Andraža Šporara, ktorý prišiel do tímu tesne pred uzávierkou prestupového obdobia. Kluby museli nahlásiť konečné zoznamy do utorka 2. septembra. „Belasí“ menoslov hráčov predstavili na svojom oficiálnom webe.
Mladí hráči na B-liste
Súpiska je takmer nemenná až do jarnej vyraďovacej fázy, pričom pred jej začiatkom môžu kluby urobiť maximálne tri zmeny. Okrem hráčov na A-liste môžu byť pred každým hracím dňom dopísaní aj mladí futbalisti z tzv. B-listu. Tí musia byť narodení po 1. januári 2004 a v klube pôsobiť minimálne dva roky.
Slovan Bratislava skompletizoval návrat útočníka Šporara, nahradiť má Strelca
Slovan bude môcť v prípade potreby doplniť súpisku o mladé talenty ako Nino Marcelli, Maxim Mateáš, Eduard Kozyk či Dávid Balog. Tí všetci už figurovali aj na B-liste počas kvalifikačných kôl.
Weiss v treste áno, Ofori nie
Disciplinárne rozhodnutie UEFA zároveň ovplyvní stredopoliara Vladimíra Weissa ml., ktorý si musí odpykať trojzápasový trest za vylúčenie v predkole Ligy majstrov proti Kajratu Almaty.
Medzi 22 hráčov sa naopak nezmestili Kelvin Ofori, Alen Mustafič či Sharani Zuberu.
Súpiska ŠK Slovan Bratislava pre hlavnú fázu Konferenčnej ligy UEFA 2025/2026:
Brankári: Dominik Takáč, Martin Trnovský, Matúš Macík
Obrancovia: Kenan Bajrič, Cesar Blackman, Sandro Cruz, Sidoine Fogning, Guram Kašia, Kevin Wimmer
Stredopoliari: Tigran Barseghjan, Artur Gajdoš, Rahim Ibrahim, Danylo Ignatenko, Filip Lichý, Peter Pokorný, Kyriakos Savvidis, Marko Tolič, Vladimír Weiss ml.
Útočníci: Mykola Kucharevyč, Róbert Mak, Andraž Šporar, Alasana Yirajang