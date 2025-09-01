Slovan Bratislava skompletizoval návrat útočníka Šporara, nahradiť má Strelca

Slovinský zakončovateľ v minulosti odohral za Slovan 78 duelov a strelil v nich 60 gólov. Medzičasom pôsobil v Portugalsku, Anglicku, Grécku a naposledy v Turecku. 
Andraž Šporar
Slovinský futbalový útočník Andraž Šporar pri návrate do Slovana Bratislava v lete 2025. Foto: FB, www.facebook.com
V pondelok popoludní úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava potvrdil návrat svojho niekdajšieho útočníka Andraža Šporara. Tridsaťjedenročný Slovinec sa do Bratislavy vracia po viac ako piatich rokoch.

Šporar a Slovan sa dohodli na podmienkach spolupráce na najbližšie tri roky a podpísali zmluvu. „Belasí“ jeho príchodom chcú zaplátať dieru po odchode Dávida Strelca do anglického FC Middlesbrough.

Slovinský zakončovateľ v minulosti odohral za Slovan 78 duelov a strelil v nich 60 gólov. Medzičasom pôsobil v Portugalsku, Anglicku, Grécku a naposledy v Turecku. Do Slovana prichádza z Alanyasporu.

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo zrealizovať tento veľký návrat. Keď v roku 2020 prestupoval Andraž za rekordnú sumu do Sportingu Lisabon, vyhlásil som, že má u nás kedykoľvek dvere otvorené. My aj on sme viackrát boli naklonení jeho návratu, vždy sme boli v kontakte, a teraz konečne nastal ten správny čas. Vracia sa jedna z našich najvýraznejších osobností súčasnej éry klubu na novom Tehelnom poli. Verím, že aj fanúšikovia Andraža privítajú tak, ako si zaslúži, a spoločne napíšeme ďalší pekný príbeh. O jeho kvalitách všetci vieme, výhodou je, že pozná prostredie a prinesie aj skúsenosti, ktoré získal v zahraničí. Teším sa, keď si po reprezentačnej pauze prvýkrát oblečie belasý dres, a zvlášť, keď opäť vybehne na Tehelné pole,“ vyhlásil generálny riaditeľ bratislavského klubu Ivan Kmotrík mladší na oficiálnom webe organizácie.

Rodák z Ľubľany sa teší, že je opäť na Tehelnom poli, na ktorom sa cíti ako doma.

„Aj v čase, keď som pôsobil v zahraničí, som na diaľku sledoval zápasy Slovana, a tešil som sa z jeho úspechov doma i v Európe. Najviac mi chýbal práve štadión na Tehelnom poli a fantastickí fanúšikovia. V Slovane som zažil najkrajšie chvíle kariéry, veľa výborných zápasov, nezabudnem na prvý duel na novom štadióne s Trnavou. Mám Slovan veľmi rád. Neviem si ani predstaviť, aké to bude, zahrať si na tomto štadióne opäť v belasom drese. Veľmi sa na to všetko teším. Verím, že budem zdravý, že pomôžem tímu, a spoločne budeme znovu úspešní,“ povedal Šporar.

Ešte pred prvým príchodom do Bratislavy hral Šporar vo vlasti za NK IB 1975 Ľubľana či Olimpiju Ľubľana, švajčiarskom Bazileji a nemeckom Bielefelde. Za reprezentáciu Slovinska odohral zatiaľ 61 zápasov a skóroval v nich 12-krát.

