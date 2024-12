Guardiola už rozmýšľa nad tým, čo spraví po konci v Manchestri City - VIDEO

Španielsky tréner Pep Guardiola po odchode z anglického futbalového tímu Manchester City nechce pôsobiť v inom klube. Je však možné, že by si vybral nejaký národný tím.

„Nie som pripravený viesť iný klub. Nehovorím o dlhodobej budúcnosti, ale čo určite nechcem, je odísť z Manchestru City, ísť do inej krajiny a robiť to isté ako teraz,“ prezradil v relácii hviezdneho kuchára Daniho Garcíu.

Možno zostane v Manchestri City

Päťdesiattriročný niekdajší defenzívny stredopoliar sedí na lavičke „The Citizens“ od leta 2016 a nedávno predĺžil zmluvu do roku 2027. Nevylúčil, že po odchode z postu trénera by zostal v klube a pracoval v manažmente štvornásobného šampióna Premier League.

„Nemal by som na to už energiu. Myšlienka začínať niekde inde, celý ten proces tréningu atď.. Nie, nie, nie! Možno národný tím, ale to je iné,“ dodal.

Katalánsky rodák je považovaný za jedného z najlepších trénerov futbalovej histórie. Počas svojej kariéry s FC Barcelona, Bayernom Mníchov a Manchestrom City získal už 32 „veľkých“ trofejí, vrátane troch triumfov v Lige majstrov.

Úplný koniec kariéry?

V čase, keď mu vyprší zmluva s Manchestrom City, bude pracovať na Etihad Stadium už 11 rokov. Nie je vylúčené, že trénerskú kariéru ukončí úplne.

„Chcel by som skončiť a ísť hrať golf, ale nemôžem. Myslím, že prestávka by mi prospela,“ uzavrel Guardiola.